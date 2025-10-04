En medio de primera fase: Netanyahu se reúne con dos ministros de coalición que rechazan propuesta de Trump

Este sábado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convocó a sus socios de coalición de extrema derecha , Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, a una reunión para discutir la propuesta de alto el fuego del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ambos han declarado públicamente que sería un error aceptar el pacto de paz de Donald Trump.

De acuerdo Aljazeera, el ministro de seguridad pública de Israel, Itamar Ben-Gvir, amenazó que abandonaría la coalición si Hamás no es destruido tras la liberación de los cautivos.

La erradicación de Hamás es un “objetivo central de la guerra”, dijo Ben-Gvir.

Algunos antecedentes relevantes sobre los socios del primer ministro es que Ben Gvir y Smotrich han amenazado repetidamente con abandonar el gobierno de coalición si la guerra termina antes de que se logren sus objetivos y ambos han expresado sus objeciones a la propuesta de Trump.

Cabe destacar que Netanyahu, de acuerdo a CNN, aún no ha mantenido una discusión formal del gabinete sobre el plan de Trump, y aún no se ha programado una votación del gabinete.

Por su lado, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, afirmó que detener los ataques a Gaza es un “grave error”

Smotrich, criticó a Netanyahu por aceptar detener la guerra del país en Gaza para permitir negociaciones sobre la propuesta del presidente estadounidense sobre Gaza.

Los comentarios de Smotrich, compartidos en X, fueron los primeros desde que Hamas anunció ayer que había aceptado partes del plan de 20 puntos de Trump.

Estos antecedentes se enmarcan en el la puesta en marcha del plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca la paz entre Hamas e Israel.

El acuerdo se logró después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) anunciara este viernes que estába dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en el enclave palestino.

Además, Trump pidió a Israel que “pare inmediatamente los bombardeos”.

Así, Israel anunció la “implementación inmediata” de la primera fase del plan de Trump para Gaza. También las autoridades hebreas aseguraron que continuarán trabajando “en plena cooperación” con la Casa Blanca“para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que son consistentes con la visión del presidente Trump”.