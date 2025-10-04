Israel anuncia la “implementación inmediata” de la primera fase del plan de Trump para Gaza

El gobierno de Israel anunció la puesta en marcha del plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de la Franja de Gaza, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) anunciara este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en el enclave palestino.

“Tras la respuesta de Hamas, Israel se prepara para la implementación inmediata de la primera etapa del plan del presidente Trump para la liberación inmediata de todos los rehenes”, informó la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado de prensa.

En la misma nota, las autoridades hebreas aseguraron que continuarán trabajando “en plena cooperación” con la Casa Blanca “para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que son consistentes con la visión del presidente Trump”.

Esto ocurre después de que el mandatario estadounidense ordenara a Israel que detuviera los bombardeos sobre la Franja de Gaza, tras el anuncio de Hamas que había aceptado algunos de los puntos de su plan para poner fin a la guerra, que dura ya casi dos años, y devolver a todos los rehenes que quedan secuestrados desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

Hamas dijo que estaba dispuesto a liberar a los rehenes y entregar el poder a otros palestinos, pero que otros aspectos del plan aún requerían de más consultas, luego de que algunos de sus altos funcionarios sugirieran que aún existían importantes desacuerdos que requerían más negociaciones.