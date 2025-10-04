SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Comando de Jara detalla propuestas en economía, salud, vivienda, seguridad y cultura tras finalizar proceso programático

Se espera que durante las próximas horas de este sábado se pueda acceder al programa completo de la candidata oficialista, que integrará este anexo tras la discusión de los partidos que conforman la coalición, además de los comentarios de expertos y organizaciones ciudadanas.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos

Durante la tarde de este sábado, el comando de la carta presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), compartió algunos detalles respecto a las propuestas que conformarán el anexo programático que se agregará al programa de gobierno de la candidata.

Ya durante la noche del jueves, en su participación en el programa de TVN “Candidato, llegó tu hora”, Jara había adelantado que antes de este lunes estaría compartido el anexo, que buscaría integrar los comentarios tanto de expertos, miembros de los partidos y organizaciones ciudadanas.

Así las cosas, el comando de la candidata confirmó que este sábado se podría acceder durante esta jornada al detalle de las propuesta, lo que fue destacado por la coordinadora del equipo de contenidos, Camila Miranda (FA).

“Acabamos de dar por finalizado el proceso de construcción de profundización programática de la candidatura de Jeannette Jara, en un encuentro que reunió a los cerca de 180 expertos y expertas que trabajaron activamente en la profundización programática y que acompañó el proceso de escucha de cerca de 4 mil personas a lo largo y ancho de todo Chile”, detalló Miranda.

Este se trata de un programa robusto y que busca específicamente ofrecer respuestas concretas, capaz de ser cumplidas en cuatro años a nuestra población, que recorre todas las preocupaciones centrales en materia de seguridad, combinando el control fronterizo con la prevención efectiva, la recuperación de barrios, recorre las respuestas oportunas en materia de salud, la preocupación por la salud mental, el avance en materia de cuidadora, el avance en materia de cultura, transversalizándolo en todo el programa”, agregó al respecto.

Así las cosas, el siguiente es el detalle de algunas de las principales propuestas desarrolladas en diversas áreas.

Economía

El asesor económico de la campaña, Luis Eduardo Escobar, detalló que los principales focos que tendrá el programa en materia de crecimiento económico estarían en sectores como el litio, la minería tradicional, la economía digital, la agroindustria, la pesca y acuicultura, además del sector forestal.

Por otro lado, también se reforzó la propuesta de limitar el uso de la Unidad de Fomento (UF), lo que también fue anunciado por la candidata el pasado jueves.

“La Unidad de Fomento fue creada para proteger a los ahorrantes y a las instituciones financieras de altas tasas de inflación. Nosotros creemos que debe seguir cumpliendo ese papel, pero no es apropiado que se use para cobrar las matrículas de los colegios, para cobrar el gimnasio en la esquina, para cobrar los arriendos mensuales, porque ninguno de esas actividades tiene costos que están denominados en UF”, explicó Escobar.

En la foto, el economista Luis Eduardo Escobar JAVIER SALVO/ATON CHILE

También desde el comando abordaron la propuesta de reducción de las cuentas de la luz. Según el detalle entregado por el economista del equipo programático, Nicolas Bohme, se espera lograr una reducción del 20% del precio de las cuentas de la luz con la aplicación de lo que llamaron “consumo eléctrico vital”, que equivaldría a 85 kWh mensual.

“Lo que vamos a hacer es aprovechar las rebajas en el costo de generación de la energía eléctrica que se ha producido en el país a partir de toda la penetración de energías renovables no convencionales, especialmente la energía solar”, detalló Bohme.

A lo que agregó: “Lo que vamos a generar es un sistema de compras especiales de energía por el equivalente al consumo eléctrico vital de todas las familias de Chile. Lo vamos a hacer a través de mecanismo de licitación diseñados justamente para el traspaso de la rebaja de tarifa las familias”. Particularmente, Bohme explicó que se respetarán los contratos vigentes en el sistema eléctrico.

Salud

La exministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega (PPD), resaltó particularmente el aumento del estipendio a las cuidadoras de 30 mil pesos a 160 mil.

“Además de eso vamos a asegurar de que efectivamente dupliquemos el número de personas que están recibiendo este estipendio de 30.000 personas a 60.000 personas, esto unido a las medidas relacionadas con cuidado que son transversales en el programa”, detalló la doctora.

En la foto, la doctora Jeannette Vega

También se reforzó que durante un eventual gobierno de Jara se buscaría continuar con el debate respecto al proyecto de ley que buscaría despenalizar la interrupción del embarazo en 14 semanas, hecho que generó discrepancias con la Democracia Cristiana (DC), parte de los nueve partidos que apoyan a Jara.

Hemos tenido un debate claro, directo y generoso con la Democracia Cristiana. Sabemos cuál es su posición y su determinación, y por eso el compromiso programático es avanzar de forma democrática en el diálogo, en un compromiso que es muy importante para Jeannette en el avance en los derechos de las mujeres”, explicó Miranda.

Seguridad

“Lo que queremos es que el Estado recupere el territorio, que esté presente con un trabajo permanente, coordinado y constante con cada una de sus instituciones, privilegiando también los espacios territoriales que son los municipios”, destacó en esta materia el diputado Raúl Leiva (PS).

Según el detalle entregado por la coordinadora del equipo de contenido del comando, la inversión que tendría el programa de Jara en esta área estaría en torno al 0,2% del PIB del país, equivalente a 800 mil millones de dólares.

El diputado Leiva señaló que la propuesta programática tendría como principal foco en esta área estaría en la “prevención social, situacional y comunitaria y, por supuesto, con el fortalecimiento del sistema de control, sanción y de persecución criminal”.

El diputado Raúl Leiva

Vivienda

Desde el comando enfatizaron que durante el período de cuatro años que se extenderá el próximo gobierno esperan lograr una meta de 260 mil viviendas adicionales.

También resaltaron una propuesta que llamaron “hipotecazo”, que buscaría ayudar a la población de hasta 40 años para conseguir una primera vivienda.

“Esa vivienda va a tener un dividendo alcanzable por cada una de esas familias de clase media a las cuales hoy día se le hace casi imposible tener la posibilidad de una vivienda”, resaltó el arquitecto Cristián Castillo, parte del equipo programático.

A lo anterior también sumó la construcción de viviendas pensadas para el arriendo. “Vamos a construir vivienda para arriendo. Hay muchos sectores de nuestra población que hoy día aspiran a una vivienda propia pero que necesiten un poco más de tiempo para lograrla. Ahí tendrán la posibilidad de arrendar una vivienda con un precio que va a ser justo para todas y todos los chilenos”, explicó.

Cultura

La actriz y diputada Ana María Gazmuri (AH) resaltó que la cultura era "un eje estructural de todas las políticas públicas“. Además, detalló que buscarían confrontar la precarización que enfrenta el sector.

“Nuestro sector ha estado precarizado y justamente nos vamos a hacer cargo de estas brechas que tienen que ver con la precariedad laboral que tiene que ver con la fragilidad institucional y que tiene que ver también con la intermitencia del financiamiento, que son los grandes dolores del sector de las artes, las culturas y el patrimonio”, señaló Gazmuri.

La diputada Ana María Gazmuri

Lee también:

Más sobre:Jeannette JaraElecciones presidencialesPrograma de gobiernoEconomíaSaludViviendaSeguridadCultura

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Son los dineros del Estado”: Alessandri cuestiona a Gajardo por caso Bernarda Vera y descarta actuar “negacionista”

Dieta de expresidentes en Presupuesto 2026: Ejecutivo sostiene que “se cumple con el mandato constitucional”

“Es repudiable”: presidente del Colegio de Profesores por docente atacado con bomba molotov en el Instituto Nacional

Tres jóvenes son sentenciados a régimen cerrado por el homicidio de un exfuncionario municipal en el Maule

Matthei presenta plan nacional de seguridad hídrica contra la sequía: “El agua será nuestra prioridad”

Caso Bernarda Vera: Gobierno blinda Plan Nacional de Búsqueda y arremete contra denunciantes de ministro Cordero

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

3.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

4.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

5.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

Comando de Jara detalla propuestas en economía, salud, vivienda, seguridad y cultura tras finalizar proceso programático
Chile

Comando de Jara detalla propuestas en economía, salud, vivienda, seguridad y cultura tras finalizar proceso programático

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

“Son los dineros del Estado”: Alessandri cuestiona a Gajardo por caso Bernarda Vera y descarta actuar “negacionista”

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”
Negocios

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”

Ramón Achurra, fruticultor: “Ojalá que esta temporada de la cereza no tengamos el desastre del año pasado”

Alberto Cavallo y tarifas en EE.UU.: “Una vez que se ponen los aranceles altos, se generan grupos de interés que hacen que sea muy difícil retirarlos”

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025
Tendencias

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Cuál es la “mejor característica nueva” que puede hacer ChatGPT por ti, según un experto en tecnología

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”
El Deportivo

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League

El potente dardo de Zverev: “Los directores de los torneos quieren favorecer a Sinner y Alcaraz”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

Con la influencia de su madre y de Borges: llega un libro guía sobre la literatura de César Aira

El colectivo Cleopatras vuelve a la vida en el Bellas Artes: “Nos enamoramos las unas de las otras”

Enviado de Trump viaja a Egipto para participar de las negociaciones entre Hamas e Israel
Mundo

Enviado de Trump viaja a Egipto para participar de las negociaciones entre Hamas e Israel

Israel deporta a 137 activistas de la flotilla de ayuda a Gaza

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia