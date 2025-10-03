Jeannette Jara disipa dudas por anexo de su programa: “Va a estar publicado el lunes”

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, confirmó esta noche que el lunes 6 de octubre publicará el anunciado complemento a su propuesta programática que se presentó en agosto pasado.

Fue en el programa “Candidato, llegó tu hora” de TVN, que la aspirante comunista a La Moneda se refirió a diversos temas como la calidad de vida de las personas, economía y seguridad. Asimismo, aprovechó de reiterar que su programa de gobierno ya fue presentado y que lo que se espera para la próxima semana es un anexo surgido de las opiniones recogidas en su gira nacional y los insumos aportados por las 26 comisiones temáticas.

En el programa televisivo, Jara fue requerida por su propuesta final, sin embargo, la abanderada recalcó que el documento válido es el que se presentó el 18 de agosto.

En ese contexto, fue interpelada por la demora en la entrega del texto, a lo que Jara respondió: “¡Pero cómo! Si todos los canales lo cubrieron. El programa está publicado desde el 18 de agosto”.

“Ahora viene un complemento del programa por la gira nacional que hicimos que recoge 3.000 opiniones ciudadanas, de 26 equipos técnicos y, para la tranquilidad de todos, va a estar publicado el lunes” , dijo Jara, zanjando la polémica que despertó la demora en la presentación de este nuevo documento.

En la antesala, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, adelantó que para este viernes se convocó a los partidos oficialistas para hacer la presentación del anexo programático.