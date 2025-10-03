SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Jeannette Jara disipa dudas por anexo de su programa: “Va a estar publicado el lunes”

LA candidata oficialista participó en el programa "Candidato, llegó tu hora", de TVN, donde abordó distintos aspectos de su propuesta presidencial.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Jeannette Jara en "Candidato, llegó tu hora".

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, confirmó esta noche que el lunes 6 de octubre publicará el anunciado complemento a su propuesta programática que se presentó en agosto pasado.

Fue en el programa “Candidato, llegó tu hora” de TVN, que la aspirante comunista a La Moneda se refirió a diversos temas como la calidad de vida de las personas, economía y seguridad. Asimismo, aprovechó de reiterar que su programa de gobierno ya fue presentado y que lo que se espera para la próxima semana es un anexo surgido de las opiniones recogidas en su gira nacional y los insumos aportados por las 26 comisiones temáticas.

En el programa televisivo, Jara fue requerida por su propuesta final, sin embargo, la abanderada recalcó que el documento válido es el que se presentó el 18 de agosto.

En ese contexto, fue interpelada por la demora en la entrega del texto, a lo que Jara respondió: “¡Pero cómo! Si todos los canales lo cubrieron. El programa está publicado desde el 18 de agosto”.

“Ahora viene un complemento del programa por la gira nacional que hicimos que recoge 3.000 opiniones ciudadanas, de 26 equipos técnicos y, para la tranquilidad de todos, va a estar publicado el lunes”, dijo Jara, zanjando la polémica que despertó la demora en la presentación de este nuevo documento.

En la antesala, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, adelantó que para este viernes se convocó a los partidos oficialistas para hacer la presentación del anexo programático.

Más sobre:Elecciones 2025Jeannette JaraPrograma de gobierno

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno de EE.UU. pide a universidades que protejan las “ideas conservadoras” a cambio de mantener fondos federales

“No creo que sea un acto de corrupción”: Matthei aborda dichos de Boric sobre Kast en medio de ofensiva de la UDI contra el mandatario

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Detienen a autor de grave atropello contra carabinero que realizaba fiscalización vehicular en Talagante

Zoom a licencias fraudulentas: Suseso identifica que 6.410 médicos dieron permisos estando con reposo

Lo más leído

1.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

2.
“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

3.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

4.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

5.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

Jeannette Jara disipa dudas por anexo de su programa: “Va a estar publicado el lunes”
Chile

Jeannette Jara disipa dudas por anexo de su programa: “Va a estar publicado el lunes”

“No creo que sea un acto de corrupción”: Matthei aborda dichos de Boric sobre Kast en medio de ofensiva de la UDI contra el mandatario

Detienen a autor de grave atropello contra carabinero que realizaba fiscalización vehicular en Talagante

Pensiones: la primera aproximación del FAPP al manejo de riesgos financieros de los recursos que debe gestionar
Negocios

Pensiones: la primera aproximación del FAPP al manejo de riesgos financieros de los recursos que debe gestionar

Fitch por principales candidatos presidenciales: “Pensamos que van a ser prudentes en el lado fiscal”

Administración Boric dejará casi sin holgura fiscal a próximo gobierno y expertos advierten un escenario aún peor

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad
Tendencias

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny

Mauricio Cataldo, autor del icónico gol de rabona a Johnny Herrera, sufre un ACV
El Deportivo

Mauricio Cataldo, autor del icónico gol de rabona a Johnny Herrera, sufre un ACV

Las fallas defensivas mandaron en Talca: Nigeria derrota a Arabia Saudita con agónico penal y revive en el Mundial Sub 20

Por el Brasileirao: revisa el nuevo gol de Gonzalo Tapia en Sao Paulo

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Finde

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos
Cultura y entretención

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

El programa El Mejor Maestro de Chile revela a sus 16 participantes

Avenged Sevenfold anuncia nueva fecha en Chile y suma a Mr Bungle

Gobierno de EE.UU. pide a universidades que protejan las “ideas conservadoras” a cambio de mantener fondos federales
Mundo

Gobierno de EE.UU. pide a universidades que protejan las “ideas conservadoras” a cambio de mantener fondos federales

Entre Bruselas y Berlín: el canciller Merz entra en conflicto con Von der Leyen por la toma de decisiones en la UE

Interceptación israelí de flotilla humanitaria a Gaza genera protestas mundiales

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta