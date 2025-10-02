SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Martínez (FA) confirma que Jara presentará este viernes su anexo programático a los partidos oficialistas

La presidenta del Frente Amplio también defendió la cadena nacional del Presidente Boric y aseguró que la respuesta de Kast por recortes sociales "no es de carácter democrático".

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, confirmó que este viernes los partidos políticos del pacto Unidad por Chile, conocerán el anexo programático de Jeannette Jara, realizado luego de su gira nacional que usó como insumo.

En entrevista con Radio Duna, la timonel del FA abordó la candidatura de la exministra del Trabajo, en línea con lo adelantado por La Tercera durante esta tarde.

“Yo creo que es buena hora de que (Jara) tenga un cambio de pasar de ser una candidata de primarias de dos partidos políticos (Partido Comunista y Acción Humanista), a ser una candidata de nueve partidos. Es una candidata que logró este grado de unidad, que incluso trajo a la Democracia Cristiana (DC) a este encuentro del progresismo”, sostuvo.

En esa línea, y ante el retraso en la presentación de un texto final, la líder del FA afirmó que “el programa para mí es muy relevante y creo que ha logrado ir cuajando en una síntesis muy interesante”, dijo Martínez, resaltando el trabajo previo realizado por 26 grupos programáticos de expertos y partidos políticos. “Yo sé que la gente no entiende tanto de esto, pero nosotros creemos en esa participación (...)”, afirmó.

Sobre los plazos, Martínez adelantó que “entiendo que mañana (viernes) ya va a haber una primera presentación a los partidos políticos, donde estamos todos invitados. Y va a ser una primera aproximación también a poder ir desarrollando un espacio en común”.

Pese a lo anterior, evitó adelantar si ya conocen parte de las propuestas. “Espero ansiosa lo que tenga para presentarnos mañana”, dijo Martínez.

Defensa de cadena nacional de Boric

En la misma línea, la timonel del Frente Amplio (FA), arremetió contra el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, luego de criticar el mensaje del Presidente Gabriel Boric en la cadena nacional con motivo del Presupuesto 2026.

En ella, de manera indirecta, Boric aludió al candidato por el recorte planteado en US$ 6 mil millones de dólares propuesto por Kast, tras lo cual, este último aseguró que el mensaje fue “un acto de cobardía, corrupción y mentiras”.

Martínez aseguró que “creo que el Presidente lo respondió muy certeramente hoy. A mi juicio, a ratos, se ha dado una sensación de que la Presidencia de la República tendría que dejar de hablar de política respecto a la falta de claridad de la continuidad de derechos sociales".

“Hay una propuesta en particular que ha hecho el ciudadano Kast y que ha señalado con mucha soltura de este recorte de 6 mil millones de dólares del Presupuesto de la Nación, que no ha justificado hasta el momento y que ha planteado con mucha dureza y donde hubo una respuesta muy distante a una discusión que a mi juicio es normal en democracia. Creo que el Presidente (Boric) tiene todo el derecho a plantear ciertas diferencias, donde además, él no menciona directamente al candidato”, deslizó.

Asimismo, acusó que, en línea como ha ocurrido en otros países, donde puso a Argentina como ejemplo, las discusiones presupuestarias se han llevado de la mano con el gasto en funcionarios, lo que tiene “en juego son recortes al Presupuesto en derechos sociales”.

Respecto a las críticas por la utilización de la cadena nacional del martes, Martínez señaló que “me llama la atención que se diga que no se puede contrapreguntar en una cadena nacional. O sea, es el Presidente de la República, es la máxima autoridad. No es lo mismo que un candidato presidencial".

“Kast no ha ganado una elección hasta el momento y el Presidente tiene prerrogativas para hablarle a la ciudadanía en cadena nacional. En otros países hablan todos los días. En México había ‘La mañanera’ y es correcto. Creo que es parte del ejercicio de ser Presidente”, planteó.

En su justificación Martínez aseveró que la reacción de Kast tras ser aludido es “es una respuesta no de carácter democrático. A mi gusto es no reconocer que el Presidente puede tener una opinión, donde el presidente lo dijo en tono constructivo, porque dijo ‘quiero saber qué va a pasar con ese candidato’. No dijo nombres. Hay una preocupación legítima del Presidente sobre los recortes, porque ojo, el 90% del Presupuesto de la nación va a medidas sociales”.

En ese contexto, pese a que Kast afirmó que no tocaría la Pensión Única Garantizada (PGU), la presidenta del FA puso el proyecto como ejemplo en lo que se podría recortar, asegurando que la medida significa un gasto de US$ 6.900 millones. También ejemplificó con la gratuidad en el sistema universitario, con cifras de US$ 2.700 millones, y la salud primaria, valorizada en US$ 3.700, medidas que, estima, se podrían ver amenazadas por la planteada reestructuración.

“Por lo tanto, cuando nosotros nos hacemos la pregunta de dónde va a recortar y el candidato todavía no responde (…) todavía no nos propone cómo va a recortar esos US$6 mil millones. Nos ha dicho que va a ser una sorpresa cuando él gane”, afirmó.

“Somos el gobierno más responsable en los últimos tres gobiernos y para todos se ha instalado que este es el gobierno irresponsable”, aseguró respecto a la gestión de la administración del Frente Amplio en materia económica y presupuestaria.

Más sobre:Elecciones 2025Constanza MartínezFrente AmplioJeannette JaraprogramaGabriel BoricJosé Antonio Kastanexo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presupuesto 2026: gobierno recorta montos en la CMF y Super de Salud, mientras regulador de Pensiones y Suseso anotan alzas

Administración Boric dejará casi sin holgura fiscal a próximo gobierno y expertos advierten un escenario aún peor

Fitch por principales candidatos presidenciales: “Pensamos que van a ser prudentes en el lado fiscal”

Balacera deja un fallecido en el ingreso al túnel San Cristóbal en Huechuraba

Interceptación israelí de flotilla humanitaria a Gaza genera protestas mundiales

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

Lo más leído

1.
El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

2.
Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

4.
“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

5.
Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

Balacera deja un fallecido en el ingreso al túnel San Cristóbal en Huechuraba
Chile

Balacera deja un fallecido en el ingreso al túnel San Cristóbal en Huechuraba

Martínez (FA) confirma que Jara presentará este viernes su anexo programático a los partidos oficialistas

Miguel Ángel Orellana, nuevo jefe de la Fiscalía Supraterritorial: “Permitirá reaccionar con fuerza a los nuevos fenómenos criminales”

Fitch por principales candidatos presidenciales: “Pensamos que van a ser prudentes en el lado fiscal”
Negocios

Fitch por principales candidatos presidenciales: “Pensamos que van a ser prudentes en el lado fiscal”

Administración Boric dejará casi sin holgura fiscal a próximo gobierno y expertos advierten un escenario aún peor

Presupuesto 2026: gobierno recorta montos en la CMF y Super de Salud, mientras regulador de Pensiones y Suseso anotan alzas

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny
Tendencias

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny

Cómo Israel interceptó la flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

La FIFA da a conocer el balón del Mundial de Norteamérica 2026
El Deportivo

La FIFA da a conocer el balón del Mundial de Norteamérica 2026

Nicolás Córdova responde a las críticas hacia la Sub 20: “No me pueden decir que no hay una propuesta”

En vivo: Nigeria enfrenta a Arabia Saudita con la ilusión de clasificar a octavos de final del Mundial

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Finde

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos
Cultura y entretención

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

El programa El Mejor Maestro de Chile revela a sus 16 participantes

Avenged Sevenfold anuncia nueva fecha en Chile y suma a Mr Bungle

Interceptación israelí de flotilla humanitaria a Gaza genera protestas mundiales
Mundo

Interceptación israelí de flotilla humanitaria a Gaza genera protestas mundiales

Venezuela acusa a EE.UU. de volar aviones militares cerca de sus costas

Aseguran que Hamas exigirá revisiones clave del plan de Trump para Gaza antes de aceptarlo

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta