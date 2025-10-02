Jara finaliza su gira por Chile y se compromete a presentar anexo a su programa con sugerencias ciudadanas

La noche de este martes, la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, concluyó con los encuentros ciudadanos que inició en Valparaíso el 19 de agosto, culminando en la comuna de La Florida en Santiago, tras haber visitado más de 27 ciudades de las 16 regiones del país.

Tras recabar los “principales problemas que enfrentan las comunidades” la candidata finaliza su gira.

Con ello, adelantó Jara a La Tercera: “En los próximos días, vamos a presentar un complemento al programa que recoge estas iniciativas, que hemos hecho desde los territorios y junto a 26 comisiones de expertos técnicos y políticos, quienes representan a los nueve partidos de nuestra coalición futura de gobierno, Unidad por Chile”.

Dicho eso, la abanderada sostuvo que lo recogido en su recorrido por el país se centra en tres principales temas que constituyen su primera programática ya presentada el 18 de agosto.

“Tienen que ver con la seguridad pública , y con tener trabajo con un buen sueldo. Por eso es importante nuestra propuesta de ingreso vital de 750 mil pesos mensuales . Y también, un tema que aparece en todo el país es la sensación de injusticia que permea muchas veces a las personas, con distintas derivadas: injusticia en el acceso a la salud; en el trato que se le da frente a los tribunales; y la discriminación hacia las diversidades y mujeres”, aseguró.

Foto: Valentina Palavecino

Próximos pasos

Con todo, la exministra del Trabajo también abordó lo que se viene para carrera por La Moneda.

“Haber recorrido ya todo el país va a ser un plus que nos va a permitir concentrarnos en recorrer algunas regiones más en particular, y hacer algunos hitos que tienen que ver con presencia en redes, con participación en debates y, por cierto, también preparando nuestra franja televisiva que es muy relevante”, adelantó.

Por su parte, la encargada territorial del comando, Nicole Cardoch, quien además acompañó a Jara en la gira, comentó que “hemos averiguado con gente de muchas campañas presidenciales y lo que se hizo fue un ejercicio inédito”.