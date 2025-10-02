“No es cobarde, es democrático”: Boric responde embestida de Kast y defiende su crítica al republicano en cadena nacional

Desde La Moneda, el Presidente Gabriel Boric defendió la crítica que hizo en la cadena nacional sobre Presupuesto de la Nación 2026 contra el abanderado republicano José Antonio Kast, y además, respondió a la embestida del exdiputado.

La polémica se inició cuando el martes por la noche, mientras presentaba el erario fiscal, el Mandatario dijo: “Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU”.

Kast respondió mediante su cuenta de X casi de inmediato, y ayer miércoles elevó el tono en contra del Jefe de Estado. “No tengo memoria de algún otro acto como el que espera la ciudadanía, que es la presentación del presupuesto, donde algún presidente haya actuado con tal nivel de cobardía, porque lo que hizo ayer el Presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras ”.

El turno de Boric para replicar esa arremetida llegó la mañana de este jueves: “Yo no estoy para polémicas tan chicas. A mí lo que me preocupa es que los derechos sociales que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo se mantengan a todo evento y eso es lo que está preocupado el gobierno y es lo que vamos a seguir haciendo”, dijo desde Palacio.

“Y que yo como Presidente de la República tenga una opinión al respecto me parece que es del todo legítimo”, remarcó.

El Presidente además planteó que “discutir, conversar de política, conversar de las propuestas de políticas públicas en Chile no es cobarde, es democrático”.

“Quizás a algunos no les gusta eso, pero yo por lo menos estoy muy convencido de que es necesario y defender lo logrado es parte de nuestra labor”, zanjó.