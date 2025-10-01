SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Kast acusa de mentiroso a Boric tras ser aludido en cadena nacional del Presupuesto

"Lo que hizo ayer el Presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras”, lanzó José Antonio Kast.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Tras sostener un encuentro vecinal en La Florida, el abanderado de republicanos y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, se lanzó con todo contra el Presidente Gabriel Boric.

Esto, luego de que en cadena nacional el Mandatario aludiera indirectamente al candidato republicano por su propuesta de ajuste fiscal.

“Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU”, dijo ayer el Presidente.

Kast ayer reaccionó de inmediato a través de X descartando lo señalado por Boric, pero esta jornada, con un tono mucho más duro, profundizó su respuesta a los dichos del Jefe de Estado.

“No tengo memoria de algún otro acto como el que espera la ciudadanía, que es la presentación del presupuesto, donde algún presidente haya actuado con tal nivel de cobardía, porque lo que hizo ayer el Presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras”, comenzó señalando Kast.

“Cobarde es aquel que habla y sabe que no se le puede contestar en las mismas condiciones que él hace el planteamiento”, continuó.

“Es un acto de corrupción porque así como hemos criticado a la vocera de Jeanette Jara, que usa una empresa pública para viajar por Chile, hoy día vemos como el Presidente asume el rol de vocero y de interlocutor con uno de los candidatos presidenciales desde La Moneda”, acusó.

Luego, sostuvo: “Si ellos emplazan a alguien por cualquier motivo, yo le pediría al Presidente que se tome unos días y que deje de cobrar su sueldo, y que salga a hacer campaña, que vaya a un debate, y yo no tengo ningún problema en debatir con el Presidente, como jefe de campaña de Jeanette Jara, ya que el Partido Comunista la dejó, él asumió la orfandad en la que se encuentra y adoptó a Jeanette Jara”.

Presidente Gabriel Boric en Cadena Nacional. Foto: Prensa Presidencia

“Yo lo lamento por Chile, porque lo que hizo ayer, vuelvo a insistir, es un acto de cobardía, un acto de corrupción, porque está usando fondos públicos, y se cuida de no mencionarme, de no decir mi nombre”, reiteró.

“Si quiere dirigirse a mí, yo no tengo ningún problema. Dígalo, sea honesto, alguna vez hable con la verdad, porque ayer también fue un acto de mentiras, porque señala cosas usando su plataforma para mentirle a la ciudadanía y decirle que nosotros vamos a restringir beneficios sociales. Nadie ha restringido más beneficios sociales que este Presidente”, acusó.

“Todos los jóvenes que se han quedado sin educación de excelencia, es culpa de este Presidente, que marchó por las calles junto con algunos sus ministros, diciendo que iba a mejorar la calidad de la enseñanza. Ahí están las pruebas de que no lo hicieron. Sigue la tómbola, los liceos emblemáticos siguen siendo lugares de violencia extrema”, agregó.

En esa línea, lo emplazó: “Presidente de la cara frente a la prensa. ¿Hace cuánto tiempo que no hay una conferencia de prensa como las que doy yo todos los días lunes? Enfrente a la prensa.

Dicho eso, el candidato descartó tomar acciones judiciales contra el Presidente. “La mayor sanción que va a tener este Presidente es la derrota que va a sufrir ahora en noviembre y su candidata también en diciembre”, señaló.

Eso sí, aclaró que si el Presidente hubiese mencionado su nombre en su discurso, sí habría pedido a Contraloría que revisara si existió una falta a la prescindencia.

Más sobre:José Antonio KastGabriel BoricPresupuesto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Las claves del Presupuesto 2026: nuevo gobierno podrá reasignar sólo 1% y habrá mayores restricciones para uso del FEES

Israel dice estar cerca de completar el cerco a ciudad de Gaza y da una “última oportunidad” para que abandonen el lugar

Exministro Cavallo dice que Milei enfrenta un caso similar al que vivió Menem y llama a adoptar un tipo de cambio libre

Matthei repasa a Boric y a Kast tras cruce por Presupuesto de la Nación 2026

Telefónica critica el avance local en 5G: “Chile ya perdió ese liderazgo”

Robo de vehículos llega a su segundo nivel más alto del año: estos son los modelos más afectados

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

4.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

5.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Sporting de Lisboa por la Champions League por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Sporting de Lisboa por la Champions League por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Juventus por la Champions League por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Juventus por la Champions League por TV y streaming

Jorge Valdivia no vuelve a la cárcel y plazo de la investigación en su contra se extendió 70 días
Chile

Jorge Valdivia no vuelve a la cárcel y plazo de la investigación en su contra se extendió 70 días

Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Sporting de Lisboa por la Champions League por TV y streaming

Las claves del Presupuesto 2026: nuevo gobierno podrá reasignar sólo 1% y habrá mayores restricciones para uso del FEES
Negocios

Las claves del Presupuesto 2026: nuevo gobierno podrá reasignar sólo 1% y habrá mayores restricciones para uso del FEES

Exministro Cavallo dice que Milei enfrenta un caso similar al que vivió Menem y llama a adoptar un tipo de cambio libre

Telefónica critica el avance local en 5G: “Chile ya perdió ese liderazgo”

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar
Tendencias

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Director de la U ataca a la ANFP tras no suspender el clásico ante la UC: “Nos convocan jugadores para un partido corneta”
El Deportivo

Director de la U ataca a la ANFP tras no suspender el clásico ante la UC: “Nos convocan jugadores para un partido corneta”

Leyenda del Liverpool anuncia que está en bancarrota

¿Se negó a jugar? La controversia que tensiona al Real Madrid de Xabi Alonso tras polémico video de Federico Valverde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Lollapalooza Chile 2026 revela su programación por día: ve aquí cuándo se presentará cada artista
Cultura y entretención

Lollapalooza Chile 2026 revela su programación por día: ve aquí cuándo se presentará cada artista

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

Israel dice estar cerca de completar el cerco a ciudad de Gaza y da una “última oportunidad” para que abandonen el lugar
Mundo

Israel dice estar cerca de completar el cerco a ciudad de Gaza y da una “última oportunidad” para que abandonen el lugar

Dinamarca sostiene que la crisis de drones es la situación “más peligrosa” desde el final de la Segunda Guerra Mundial

El Gobierno de Israel insta a la flotilla que va a Gaza a detenerse: “No es demasiado tarde”

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta
Paula

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres