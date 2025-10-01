Kast acusa de mentiroso a Boric tras ser aludido en cadena nacional del Presupuesto

Tras sostener un encuentro vecinal en La Florida, el abanderado de republicanos y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, se lanzó con todo contra el Presidente Gabriel Boric.

Esto, luego de que en cadena nacional el Mandatario aludiera indirectamente al candidato republicano por su propuesta de ajuste fiscal.

“Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU”, dijo ayer el Presidente.

Kast ayer reaccionó de inmediato a través de X descartando lo señalado por Boric, pero esta jornada, con un tono mucho más duro, profundizó su respuesta a los dichos del Jefe de Estado.

“No tengo memoria de algún otro acto como el que espera la ciudadanía, que es la presentación del presupuesto, donde algún presidente haya actuado con tal nivel de cobardía, porque lo que hizo ayer el Presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras ”, comenzó señalando Kast.

“Cobarde es aquel que habla y sabe que no se le puede contestar en las mismas condiciones que él hace el planteamiento”, continuó.

“Es un acto de corrupción porque así como hemos criticado a la vocera de Jeanette Jara, que usa una empresa pública para viajar por Chile, hoy día vemos como el Presidente asume el rol de vocero y de interlocutor con uno de los candidatos presidenciales desde La Moneda”, acusó.

Luego, sostuvo: “Si ellos emplazan a alguien por cualquier motivo, yo le pediría al Presidente que se tome unos días y que deje de cobrar su sueldo, y que salga a hacer campaña, que vaya a un debate, y yo no tengo ningún problema en debatir con el Presidente, como jefe de campaña de Jeanette Jara, ya que el Partido Comunista la dejó, él asumió la orfandad en la que se encuentra y adoptó a Jeanette Jara” .

Presidente Gabriel Boric en Cadena Nacional. Foto: Prensa Presidencia

“Yo lo lamento por Chile, porque lo que hizo ayer, vuelvo a insistir, es un acto de cobardía, un acto de corrupción, porque está usando fondos públicos, y se cuida de no mencionarme, de no decir mi nombre”, reiteró.

“Si quiere dirigirse a mí, yo no tengo ningún problema. Dígalo, sea honesto, alguna vez hable con la verdad, porque ayer también fue un acto de mentiras, porque señala cosas usando su plataforma para mentirle a la ciudadanía y decirle que nosotros vamos a restringir beneficios sociales. Nadie ha restringido más beneficios sociales que este Presidente”, acusó.

“Todos los jóvenes que se han quedado sin educación de excelencia, es culpa de este Presidente, que marchó por las calles junto con algunos sus ministros, diciendo que iba a mejorar la calidad de la enseñanza. Ahí están las pruebas de que no lo hicieron. Sigue la tómbola, los liceos emblemáticos siguen siendo lugares de violencia extrema”, agregó.

En esa línea, lo emplazó: “Presidente de la cara frente a la prensa. ¿Hace cuánto tiempo que no hay una conferencia de prensa como las que doy yo todos los días lunes? Enfrente a la prensa.

Dicho eso, el candidato descartó tomar acciones judiciales contra el Presidente. “La mayor sanción que va a tener este Presidente es la derrota que va a sufrir ahora en noviembre y su candidata también en diciembre”, señaló.

Eso sí, aclaró que si el Presidente hubiese mencionado su nombre en su discurso, sí habría pedido a Contraloría que revisara si existió una falta a la prescindencia.