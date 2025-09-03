Netanyahu dice que los manifestantes que protestan contra el gobierno israelí actúan “como fascistas”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que los manifestantes que participaron en las recientes protestas para presionar a su gobierno para que acepte un alto el fuego en la Franja de Gaza actúan “como fascistas”.

“Amenazan con asesinarme a mí, al primer ministro, y a mi familia, a diario. También están prendiendo fuego. Dijeron que rodearían mi casa, la del primer ministro, con un anillo de fuego, como bandas fascistas”, declaró después de que esta madrugada varias personas prendieran fuego a algunos vehículos junto a su residencia en Jerusalén.

Netanyahu insistió en que “hablan y se comportan como fascistas”. “Lo que ocurre aquí es simple. No hay control, y cuando no lo hay se intensifica la violencia. Empezaron rompiendo bloqueos de carreteras e intentaron romper vallas, después lanzaron bengalas que casi queman vivo a un guardia cerca de mi casa, y ahora están formando un círculo de fuego”, criticó.

(250818) -- TEL AVIV, Aug. 18, 2025 (Xinhua) -- People take part in a rally in Tel Aviv, Israel, Aug. 17, 2025. Tens of thousands of Israelis demonstrated on Sunday, demanding that Prime Minister Benjamin Netanyahu secure a deal with Hamas to end the Gaza war and release the remaining hostages. TO GO WITH "Roundup: Thousands of Israelis protest, demand deal for hostages in Gaza" (Xinhua/Chen Junqing) Chen Junqing

En este sentido, sostuvo que “no hay en absoluto una aplicación de la ley” e indicó que “esto debe cambiar”. “Esto es lo que exijo a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Esto es lo que exige el pueblo israelí para que haya democracia aquí”, agregó.

Netanyahu, tras reconocer que en una democracia las manifestaciones son legítimas, declaró que “lo que ocurre en las protestas financiadas, organizadas y politizadas contra el Gobierno, que han traspasado todos los límites, es que están vandalizando propiedades, bloqueando carreteras, infligiendo sufrimiento a millones de ciudadanos y persiguiendo a funcionarios electos”.

Horas antes, varios miembros del gabinete y la oposición israelí habían condenado los incidentes, si bien este último sector aprovechó la ocasión para “condenar también un Gobierno que ha abandonado a los rehenes” en la Franja de Gaza.