Netanyahu insta a los iraníes a “eliminar el régimen del ayatolá” aprovechando las condiciones creadas con EE.UU.

(Foto de ARCHIVO) El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu REMITIDA / HANDOUT por OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/10/2025

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó este martes a la sociedad iraní a “eliminar el régimen del ayatolá”, alegando que la ofensiva desatada por Israel y Estados Unidos contra Irán está “creando las condiciones” para ello.

Esto mientras continúan los ataques de ambos contra el país centroasiático, donde las autoridades han contabilizado más de 1.200 víctimas mortales.

“Pueblo de Irán, estamos librando una guerra histórica por la libertad. Esta es una oportunidad única en la vida para que eliminen el régimen del ayatolá y alcancen la libertad”, afirmó en un discurso difundido en redes sociales.

En sus palabras, el mandatario israelí definió a su Ejecutivo y al estadounidense como los “mejores aliados” de los iraníes, asegurando respetar “plenamente (su) soberanía, cultura y patrimonio”.

“Pidieron ayuda y la ayuda llegó. Seguiremos golpeando con fuerza creciente a los tiranos que los han aterrorizado durante décadas”, agrega el texto en el que la oficina de Netanyahu mantiene que “los ayatolás y sus secuaces están huyendo, pero esos cobardes no tienen dónde esconderse”.

El gobierno israelí insistió, en este sentido, en que “en los próximos días crearemos las condiciones para que puedan tomar las riendas de su destino”.

“Sus sueños se harán realidad. Cuando llegue el momento adecuado, y ese momento se acerca rápidamente, les pasaremos la antorcha”, agregó, apelando una vez más a la sociedad iraní, a la que pidió que “se prepare para aprovechar el momento”.

En contraposición, desde Teherán afirman que su ejército está “castigando a Israel por su agresión”, según declaró el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien aludió en redes sociales una información del medio France24 que afirma que las fuerzas armadas del país hebreo han prohibido las transmisiones en vivo del horizonte israelí cuando se han activado las alarmas para advertir sobre misiles o drones entrantes, a diferencia de lo sucedido en las hostilidades desarrolladas en junio de 2025.

“Netanyahu no quiere que veas cómo las poderosas Fuerzas Armadas de Irán castigan a Israel”, aseguró Araqchi, quien argumentó que el cambio de postura en la cobertura de la defensa aérea israelí se debe a la “destrucción total causada” por los misiles iraníes, a que los líderes israelíes estarían “en pánico” y con unas “defensas aéreas desorganizadas”.