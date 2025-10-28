Netanyahu ordena al Ejército israelí retomar “de inmediato” los ataques contra Gaza tras violaciones de Hamas al alto el fuego

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado este martes al Ejército que retome los ataques contra la Franja de Gaza tras denunciar violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

BREAKING: Israeli Prime Minister Netanyahu has instructed the IDF to "carry out powerful strikes in Gaza," the prime minister's office said.



Read more: https://t.co/UFG0qqPr0M pic.twitter.com/tQ2LXEAR80 — ABC News (@ABC) October 28, 2025

“Al finalizar las consultas de seguridad, el primer ministro ha ordenado al escalón militar llevar a cabo de inmediato contundentes ataques en la Franja de Gaza”, reza un breve comunicado de la oficina de Netanyahu.

Following a situational assessment and the approval of the Minister of Defense Israel Katz, it was decided to lift the IDF restrictions in the Israeli communities near Gaza as of today. — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

Su decisión llega poco después de que las tropas israelíes fueran supuestamente atacadas en el sur del enclave palestino, y en medio de las polémicas relacionadas con la devolución por parte de Hamas de los cuerpos de los rehenes.