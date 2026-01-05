“No soy culpable, soy un hombre decente”: Los detalles del primer día de Maduro ante la justicia en Nueva York

“Good night, happy new year”. En su habitual y aparente despreocupación, el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludaba así a los fotógrafos la noche del sábado mientras caminaba por el edificio de la DEA en Nueva York, esposado y escoltado por agentes antinarcóticos y usando chalas con calcetines. De un fin de semana movido entre buques, la base naval de Guantánamo y un avión hasta la “Gran Manzana”, este lunes el líder chavista tuvo su primera audiencia por los cargos de narcotráfico que se le imputan a él y a su esposa, Cilia Flores.

Su primera noche en Nueva York la pasó en el Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión ubicada en Brooklyn, y que funciona como prisión preventiva antes de recibir una eventual condena. Los abogados norteamericanos describen este lugar como el “infierno en la tierra”, tanto por el hacinamiento como las condiciones bajas de mantención del lugar.

Esta primera noche puso a Nicolás Maduro al nivel de otros presos altamente conocidos que han pasado por el MDC: el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, el rapero y productor musical Sean “Diddy” Combs, el narcotraficante Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros de Ecuador, o el millonario pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

La mañana de este lunes, Maduro y Flores fueron trasladados al juzgado de Nueva York, donde enfrentan por primera vez a la justicia norteamericana, que los acusa de dirigir el Cartel de los Soles. Entre la prisión y el juzgado, ambos fueron escoltados por un importante número de agentes armados de la Administración de Control de Drogas (DEA).

La audiencia de Maduro frente al tribunal federal de Nueva York estaba citada para las 12.00 de la hora local (14.00 de Chile). Para la defensa de Maduro, el tribunal designó al abogado David Wikstrom, según informó CNN.

A pesar de eso, se supo que Maduro había contactado a Barry J. Pollack, otro abogado con más de 30 años de experiencia en defensa penal. Su caso más famoso fue el del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en el que el australiano pudo volver a su país luego de declararse culpable de conspirar para obtener y divulgar información clasificada de defensa nacional bajo la Ley de Espionaje de Estados Unidos.

Por su parte, el abogado Mark Donnelly, especializado en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia, es el que representará a Flores durante este proceso judicial.

Al líder chavista se le acusa de cuatro cargos federales que se resumirían en “conspiración de narcoterrorismo”: conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, además de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Estados Unidos. Esas organizaciones son, por ejemplo, el Tren de Aragua y los carteles mexicanos.

Todas estas acusaciones ya habían sido formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sosteniendo que Maduro habría liderado durante años una red de tráfico de drogas, utilizada “como arma contra Estados Unidos”. Por su parte, la esposa de Maduro, Cilia Flores, enfrenta cargos de presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal.

Vale la pena remarcar que ninguno de los cargos de los que se le acusa a los Maduro tiene relación con violación de Derechos Humanos o crímenes de lesa humanidad, o ningunos que impliquen abusos a ciudadanos venezolanos durante sus 13 años en el poder. Esto, porque los cargos solo se remiten a las acciones que habrían afectado a Estados Unidos, o sea, el llamado “narcoterrorismo”.

El caso de Maduro le fue asignado a un conocidísimo juez federal: Alvin K. Hellerstein, que a sus 92 años ha liderado distintos casos relacionados con terrorismo. Habiendo sido nominado y confirmado en su puesto en 1998 por el presidente Bill Clinton, Hellerstein presidió casos derivados de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Frente a él, en junio de este año, el exgeneral y jefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal Barrios se declaró culpable, en cargos relacionados también con narcoterrorismo y tráfico de drogas. De todos modos, no todas sus decisiones han sido aplaudidas por el actual presidente Donald Trump.

Recientemente le denegó a Trump el considerar su caso de “pago por silencio” a una actriz de cine para adulto, haciéndolo pasar de caso penal a tribunal federal. Asimismo, durante la primavera de 2025, dictó una sentencia que impedía al gobierno utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos.

Según Elie Honig, analista legal de CNN, estos son los pasos que componen la audiencia: primero una lectura de cargos, donde se les informará a los Maduro de las acusaciones que pesan sobre ellos, y se les dará la oportunidad de declararse inocentes o culpables. De ahí, el juez se asegurará de la asignación de abogado defensor. El juez considerará, después, la libertad bajo fianza, aunque es muy poco probable en esta situación.

“Finalmente, el juez probablemente establecerá un cronograma para el caso. Podríamos conocer la rapidez con la que avanzará el caso, el plazo que tendrán las partes para presentar mociones y, posiblemente, la fecha del juicio”, detalló Honig a la cadena norteamericana. Al terminar la audiencia, el juez aseguró que la próxima audiencia tendrá lugar el 17 de marzo, a las 11.00 horas.

Luego de la lectura de cargos, la pareja acusada se declaró inocente. “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país”, aseguró Maduro a través de un intérprete. “Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa, en Caracas”, reiteró.

Nicolás Maduro rumbo al juicio en Nueva York. Imagen: pantallazo Fox News

La mujer de Maduro, la primera dama Cilia Flores, se declaró también “no culpable, completamente inocente”. Ambos, vestidos con uniformes oscuros de prisión, estuvieron sentados a un asiento de separación.

Sus respectivos equipos legales indicaron que “en este momento” no solicitarán la libertad condicional. El abogado de Maduro informó al juez de que tiene “algunos problemas de salud que requerirán atención”, mientras que el de Flores denunció que sufrió “lesiones importantes durante su secuestro”.

Laura Coates, reportera de CNN, quien se encontraba en la sala, dijo que Maduro se mostró firme y seguro de sí mismo durante su comparecencia ante el tribunal. “Maduro se mostró firme. Demostró confianza. Su voz era fuerte y cada palabra que decía era muy intencional. Quería describir lo que percibe como una mayor indignidad por haber sido sacado de su hogar y capturado, describiéndose a sí mismo como un prisionero de guerra”, declaró a Dana Bash, de CNN.

Mientras tanto, la esposa de Maduro parecía estar herida, balanceándose y agachando la cabeza en ocasiones, según Omar Jiménez, de CNN. Maduro también parecía herido, con dificultades para sentarse y levantarse en algunos momentos, mencionaron los reporteros de la cadena.

Fuera de la corte en Nueva York, cerca de 100 manifestantes aparecieron para hacer peticiones relacionadas con Venezuela. Muchas de ellos, junto con banderas venezolanas, tenían carteles que decían “Liberen al presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, ahora”, o “Estados Unidos: saca las manos de Venezuela”.

En este dibujo de la corte, Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda desde la derecha, aparecen en el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores, el 5 de enero de 2026, en Nueva York.

Mientras muchos exigían que Estados Unidos cesara sus acciones en el país sudamericano, una mujer apoyó esas acciones. “Gracias, Estados Unidos, gracias, Ejército”, dijo la mujer en español: “¡Gracias, Donald Trump!”.

Desde Venezuela, en tanto, el gobierno liderado por Delcy Rodríguez ya tuvo su primer consejo de ministros, y anunció la creación de una “Comisión de Alto Nivel para la liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores”.

El hermano de la presidenta encargada y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lidera este grupo, junto a los hijos de la pareja presidencial: Nicolás Maduro Guerra, Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia Flores, Yoswal Alexander Gavidia Flores.

Durante la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro y diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo este lunes que su padre fue “secuestrado” por Estados Unidos y pidió “solidaridad internacional” con él para que regrese al país sudamericano.