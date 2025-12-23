“Nuestro presidente ama a las chicas jóvenes”: Nuevos archivos de Epstein salpican a Trump y citan viaje de expríncipe Andrés a Perú

El Departamento de Justicia de EE.UU. publicó el martes un nuevo conjunto de documentos de su investigación sobre el difunto financista y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Este incluye un correo electrónico de un fiscal que indica que el presidente Donald Trump había viajado en su jet privado “muchas más veces de lo que se había informado anteriormente”.

New trove of documents in Epstein investigation is released with Trump's name in many places, including references to flight records related to Epstein's private jet. Follow live updates: https://t.co/RL2yLapts4 pic.twitter.com/7pwQkaMQpj — CNN (@CNN) December 23, 2025

La última publicación incluye alrededor de 30.000 páginas de documentos, con numerosas tachaduras, y docenas de videoclips, varios de los cuales supuestamente fueron grabados dentro de un centro de detención federal. Epstein fue encontrado muerto en 2019 en una cárcel de Nueva York. Su muerte fue declarada suicidio.

Según informa Reuters, en uno de esos correos electrónicos, fechado el 7 de enero de 2020, el fiscal del distrito sur de Nueva York escribió que los registros de vuelo mostraban que Trump había volado en el jet privado de Epstein ocho veces durante la década de 1990, una cifra superior a la que los investigadores conocían entonces.

Donald Trump junto a Jeffrey Epstein. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

Em correo se titula “Registros de vuelos de Epstein”, y revela: “Queríamos informarles de que los registros de vuelos que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de lo que se había informado anteriormente incluso durante el período en el que prevemos presentar cargos en el caso de Maxwell”, en referencia a Ghislaine Maxwell, mejor amiga del financiero pederasta, condenada hace un lustro a 20 años de prisión, que se halla cumpliendo en estos momentos, por su complicidad en la red de tráfico sexual.

En el documento se citan “al menos cuatro vuelos” en los que también viajaba la socia convicta de Epstein. En un vuelo, los únicos tres pasajeros eran Epstein, Trump y una mujer de 20 años cuyo nombre fue omitido. “En otros dos vuelos, dos de los pasajeros, respectivamente, eran mujeres que podrían ser testigos en un caso contra Maxwell”, afirmaba el documento.

Imagen de Trump y Maxwell

En otro correo electrónico, una persona no identificada escribió en 2021 que recientemente había revisado datos que el gobierno obtuvo del celular del exasesor presidencial Steve Bannon y encontró una “imagen de Trump y Ghislaine Maxwell”. El gobierno censuró la foto, informó Reuters.

The Department of Justice has officially released nearly 30,000 more pages of documents related to Jeffrey Epstein.



Some of these documents contain untrue and sensationalist claims made against President Trump that were submitted to the FBI right before the 2020 election. To be… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 23, 2025

El Departamento de Justicia publicó un comunicado en X que decía: “Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Para ser claros: las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump”.

Donald Trump, Melania Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Foto: Archivo.

“Sin embargo, debido a nuestro compromiso con la ley y la transparencia, el Departamento de Justicia publica estos documentos con las protecciones legales requeridas para las víctimas de Epstein”, agregó.

“Amor por muchachas jóvenes”

En otro archivo, detalla el Daily Mail, Jeffrey Epstein afirmó que “nuestro presidente” ama a las “chicas jóvenes y núbiles” en una escalofriante postal de 2019 que le escribió al abusador de menores en serie Larry Nassar pocos días antes de su suicidio en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, el 10 de agosto de ese año.

The Justice Department released a new batch of files related to Jeffrey Epstein, including previously unseen investigative materials and emails mentioning President Trump and Epstein’s private plane.



Read more: https://t.co/s3FPyO7s9b pic.twitter.com/pEIb3o3Mmm — ABC News (@ABC) December 23, 2025

Aunque no fue nombrado explícitamente en la nota, Donald Trump estaba cumpliendo su primer mandato en la Casa Blanca en ese momento, destaca el periódico británico.

La carta fue enviada a Nassar, exmédico olímpico estadounidense y delincuente sexual convicto, días después de la muerte de Epstein.

Nassar se declaró culpable de obtener y poseer pornografía infantil y destruir pruebas, y fue sentenciado a 60 años de prisión en diciembre de 2017. Abusó de unas 300 atletas con el pretexto de brindarles atención médica, el mayor escándalo de abuso sexual en la historia del deporte estadounidense.

“Como ya saben, he tomado el ‘camino corto’ a casa”, escribió Epstein en la nota manuscrita. Continuó: “¡Mucha suerte! Compartimos una cosa... nuestro amor y cuidado por las jóvenes con la esperanza de que alcancen su máximo potencial”.

From newly released Epstein files, a letter allegedly from Epstein to convicted sex offender Larry Nassar in prison around the time of Epstein's death:



“Our president shares our love of young, nubile girls.” pic.twitter.com/ZJOLJZcMCC — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) December 23, 2025

“Nuestro presidente comparte nuestro amor por las jóvenes. Cuando pasaba una joven belleza, le encantaba ‘agarrar’, mientras que nosotros terminábamos agarrando comida en los comedores del sistema. La vida es injusta”.

La postal estaba firmada “Atentamente, J. Epstein” y dirigida a “L.N.”, que son las iniciales de Nassar, indica el Daily Mail.

“Amigos inapropiados”

Entre los archivos de Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia el lunes por la noche se encuentra un correo electrónico de un escritor que firmó la correspondencia como “A” y afirmó estar alojado en una residencia real británica.

En el correo electrónico fechado el 16 de agosto de 2001, dirigido a Ghislaine Maxwell, el remitente pregunta si la socia de Epstein le ha “encontrado nuevos amigos inapropiados”.

El escritor también señala sobre su estancia en el Castillo de Balmoral, una finca en las Tierras Altas de Escocia que es la residencia de verano favorita de la familia real británica.

El diario The New York Times no ha confirmado la identidad del remitente, cuya dirección de correo electrónico era abx17@dial.pipex.com. Sin embargo, la divulgación de este mensaje vuelve a poner de relieve a Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente príncipe Andrés.

En la guía telefónica de Epstein aparece una dirección de correo electrónico diferente (aace@dial.pipex.com) bajo un contacto denominado “Duque de York”, cuya imagen fue compartida en un comunicado anterior, señala la BBC.

“El hombre invisible”

Al respecto, la cadena británica también cita correos electrónicos de 2001 y 2002, donde Maxwell coordina viajes y encuentros sociales de alto perfil vinculados a un hombre identificado como “el hombre invisible”, alias que los investigadores asocian con el duque, aunque sin mencionarlo explícitamente.

🔴 Revealed: ‘A’ in Balmoral asks Ghislaine Maxwell for ‘inappropriate friends’



Follow the latest from the Epstein files ⬇️https://t.co/fwBeB8moWD pic.twitter.com/a34WjukUmi — The Telegraph (@Telegraph) December 23, 2025

En esos intercambios aparecen referencias a un viaje a Perú, consultas sobre la edad de “las chicas” y expresiones como “turismo de dos piernas”, que los investigadores interpretaron como una alusión a encuentros sociales cuidadosamente organizados.

Sobre el viaje a Perú, el 27 de febrero de 2002, Maxwell recibe un correo electrónico desde una dirección llamada “Juanesteban Ganoza” sobre planes de visita.

Ganoza sugiere actividades como montar a caballo y almuerzos en restaurantes.

Al final del correo, Ganoza pregunta: “Sobre las chicas... ¿cuántos años tiene él? Dudo que encuentre a alguien aquí, pero podemos intentarlo”.

🔺 NEW: Ghislaine Maxwell sought ‘fun girls’ for ‘Andrew’ in Peru https://t.co/FgEvEXj8Mm — The Times and The Sunday Times (@thetimes) December 23, 2025

Mountbatten-Windsor realizó efectivamente una visita oficial a Perú en marzo de 2002, durante la cual fue fotografiado en Lima. Los documentos aclaran que no hay indicios de que estos correos prueben conducta criminal, aunque aportan contexto sobre la trama de vínculos y la logística social que rodeaba a Epstein y su entorno.

El Departamento de Justicia elaboró un memorando de 22 páginas solicitando colaboración a Gran Bretaña para entrevistar al expríncipe Andrés como testigo material.

Trump minimiza importancia de archivos

El material más reciente llega pocos días después de que la administración Trump publicara una gran cantidad de archivos de Epstein en un intento por cumplir con una nueva ley que obliga a revelar información sobre este tema políticamente delicado. Sin embargo, las publicaciones del viernes y el sábado contenían extensas censuras, lo que causó indignación y no logró desactivar un escándalo que amenaza al Partido Republicano antes de las elecciones intermedias de 2026.

The results are in: nobody is buying this bogus Epstein release. The DOJ needs to quit protecting the rich, powerful, and politically connected. pic.twitter.com/0WqgPik2Fi — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 22, 2025

El lunes, Trump minimizó la importancia de los archivos de Epstein. En declaraciones a la prensa, afirmó que el material “solo se utilizó para desviar la atención del tremendo éxito” de él y sus correligionarios republicanos. Asimismo, dijo que la publicación la semana pasada de miles de fotografías de los papeles Epstein corría el riesgo de implicar a personas “muy respetadas” sin conexión con los crímenes del financista.

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), aprobada por abrumadora mayoría en el Congreso el mes pasado, exigió la divulgación de todos los archivos de Epstein antes del viernes pasado, a pesar de los esfuerzos de Trump durante meses por mantenerlos en secreto. Aunque durante su campaña de 2024 se mostró de acuerdo en hacer públicos estos archivos, el presidente estadounidense reculó posteriormente, denunciando una “farsa” instrumentalizada por los demócratas.

In 2019, Trump’s DOJ had a list of 10 Epstein co-conspirators.



Who are these 10 co-conspirators? Why haven’t we seen those memos? Where are the grand jury records? Where are the FBI records? What are they hiding?



Tens of thousands of files released shed no light on who they… pic.twitter.com/Uuvziss9qZ — Chuck Schumer (@SenSchumer) December 23, 2025

Precisamente, miembros del Partido Demócrata habían denunciado el borrado de material relacionado con Trump. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, presentó el lunes una resolución en la que pide acciones legales contra la administración por no publicar la totalidad de los archivos Epstein. Un grupo de víctimas del exfinanciero neoyorquino criticó ese mismo día que sólo una “fracción” de los archivos se hizo pública, y destacó el tachado “anómalo y extremo” de los elementos

El fiscal general adjunto Todd Blanche atribuyó el retraso a la necesidad de proteger la identidad de más de 1.000 víctimas de Epstein y negó el domingo las acusaciones de que se estuviera protegiendo a Trump, quien fue amigo cercano de Epstein en el pasado.