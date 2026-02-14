Nuevo Código Penal talibán reduce sanciones por violencia contra las mujeres

El régimen talibán en Afganistán aprobó un nuevo Código Penal que introduce cambios relevantes en la regulación de delitos y sanciones, especialmente en materia de violencia intrafamiliar y organización social.

La normativa fue impulsada bajo el liderazgo del líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada, y establece un marco legal basado en interpretaciones religiosas del islam.

Entre las disposiciones del nuevo cuerpo legal se encuentra el Artículo 32, que regula la violencia intrafamiliar. Según el texto, cuando un esposo golpea a su esposa y se generan lesiones como fracturas, heridas o moretones visibles, la sanción establecida es de 15 días de prisión, siempre que la víctima logre acreditar los hechos ante un tribunal.

El código también contempla sanciones para otros tipos de conductas. Por ejemplo, el Artículo 70 fija una pena de cinco meses de cárcel para quienes hagan pelear animales, estableciendo un marco punitivo específico para este tipo de acciones.

Además, el nuevo Código Penal introduce una clasificación jerárquica de la sociedad, dividiéndola en cuatro categorías: clérigos, élite, clase media y clase baja.

Bajo esta estructura, la evaluación de los delitos y la determinación de las sanciones considera la posición social del acusado dentro de esta escala, incorporando este criterio como un elemento central del sistema penal.

La normativa reemplaza disposiciones anteriores y pasa a regir como el principal marco legal penal en los territorios bajo control del régimen talibán.