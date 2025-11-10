Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

El embajador Brandon Judd (a la derecha), a su llegada al aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez en Santiago. Foto: Embajada de EE.UU. en Chile

El nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, llegó este lunes a Santiago para asumir sus funciones diplomáticas en el país, según informó la misión diplomática en nuestro país.

Designado embajador en Chile por el Presidente Donald Trump, y confirmado en el cargo por el Senado de Estados Unidos el 7 de octubre de 2025, el diplomático llega con el compromiso de fortalecer las relaciones diplomáticas de 200 años entre Estados Unidos y Chile. Entre sus prioridades se incluyen promover la seguridad, fortaleza y prosperidad, con énfasis en la colaboración para frenar la inmigración ilegal, combatir las organizaciones criminales transnacionales, fortalecer la seguridad fronteriza e impulsar el comercio y la inversión, indicó la embajada norteamericana.

Judd se desempeñó como agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos desde 1997 hasta su jubilación en 2023 y, entre 2013 y 2024, como presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza. Durante ese período, y en ambos cargos, asesoró a distintos gobiernos y legisladores en el desarrollo de políticas sobre seguridad pública, además de abogar por los funcionarios de la Patrulla Fronteriza. Ha comparecido en calidad de experto ante el Congreso de Estados Unidos en 19 ocasiones y es consultado con frecuencia de manera privada por legisladores del Capitolio.

El nuevo embajador estadounidense visitó Chile por primera vez en la década de 1990 en una misión de servicio comunitario, durante la cual se familiarizó con el idioma español. Padre y abuelo, vive desde hace muchos años en el estado de Arizona y llega a Chile acompañado de su esposa.