    Mundo

    Nuevos antecedentes de robo al museo del Louvre: ladrones escaparon con solo 30 segundos de ventaja

    Una investigación del Senado francés reveló que los criminales que robaron más de 100 millones de dólares en joyas tuvieron medio minuto de margen, debido a fallas de seguridad que permitieron su huida a plena luz del día.

    Por 
    Lya Rosen

    Este miércoles se dio a conocer ante el Senado francés una investigación que reveló que los ladrones que robaron más de 100 millones de dólares en joyas de la corona del Louvre escaparon con apenas 30 segundos de margen, debido a fallas de seguridad evitables en el museo de París.

    La pesquisa, ordenada por el Ministerio de Cultura tras el vergonzoso robo a plena luz del día del 19 de octubre, expuso además que solo una de las dos cámaras de seguridad funcionaba cerca del lugar donde los ladrones irrumpieron la mañana del domingo 19 de octubre, como detalló el diario Le Monde.

    Los agentes de la central de seguridad del museo tampoco contaban con suficientes pantallas para seguir las imágenes en tiempo real y la falta de coordinación provocó que la policía fuera enviada inicialmente al lugar equivocado una vez que se dio la alarma, según el informe presentado en la Comisión de Cultura del Senado francés.

    Al comienzo de la audiencia, el presidente del comité, Laurent Lafon, afirmó que: “Esto pone de relieve un fracaso general del museo, así como de su autoridad supervisora, a la hora de abordar las cuestiones de seguridad”.

    Sin embargo, la revelación más impactante fue que los criminales escaparon del lugar solo medio minuto antes antes de que llegaran la policía y los guardias de seguridad privada. “Con 30 segundos más o menos, los guardias de Securitas o los policías en un automóvil podrían haber impedido la fuga de los ladrones”, declaró a los senadores el jefe de la investigación, Noël Corbin.

    El informe también citó equipos obsoletos, vulnerabilidades no abordadas detectadas en auditorías anteriores y una mala coordinación entre el Louvre y sus autoridades supervisoras.

    Corbin también dijo que el balcón utilizado por los ladrones había sido identificado años antes por expertos en seguridad como un punto débil, pero que nunca fue reforzado por la institución.

    Los recientes hallazgos solo aumentan la presión sobre el director del Louvre, Laurence des Cars, quien será interrogado por los legisladores la próxima semana.

    Los cuatro presuntos miembros del grupo de motociclistas que cometió el robo fueron arrestados, pero las joyas desaparecidas, valoradas en unos US$102 millones, todavía no han sido recuperadas.

