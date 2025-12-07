OEA pide agilizar escrutinio en Honduras en medio de denuncias de fraude y ventaja mínima entre candidatos

Los veedores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) llamaron este sábado a “agilizar” el escrutinio de las elecciones presidenciales de Honduras, marcado por denuncias de fraude, cuestionamientos al proceso y un conteo que avanza con lentitud desde los comicios del domingo pasado.

El empresario Nasry Asfura, de 67 años, candidato del Partido Nacional (PN) y respaldado por el expresidente estadounidense Donald Trump, mantiene una leve ventaja sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, postulante del Partido Liberal (PL).

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), ambos se encuentran en un virtual empate técnico, con el 88,6% de las actas escrutadas: Asfura registra 40,19% frente a 39,49% de Nasralla. Más atrás se ubica Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), con 19,30%.

Libre pide anular el escrutinio

En medio del clima de tensión, Libre presentó este sábado un recurso de “nulidad” del escrutinio presidencial ante el CNE, argumentando irregularidades en el proceso. La acción fue presentada por el apoderado legal del partido, Edson Argueta.

Relegado al tercer lugar, Libre sostiene que el CNE —integrado por delegados de tres partidos, con mayoría de derecha— no garantiza imparcialidad y pidió una revisión integral del proceso.

La misión electoral de la OEA informó que el conteo de votos ha presentado “demoras e intermitencias” y una “marcada falta de pericia” en las soluciones tecnológicas utilizadas, lo que ha derivado en retrasos. Asimismo, llamó a adoptar medidas de trazabilidad que entreguen “certeza en los resultados”.

El organismo señaló que los datos recopilados por sus observadores “ confirman un resultado sumamente ajustado”.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, reconoció en una conferencia de prensa que han enfrentado “problemas técnicos ajenos” al organismo y aseguró que divulgarán la “totalidad” de los resultados “en las próximas horas”.

Por su parte, la consejera del CNE, Cossette López, indicó que se incorporarán los datos de 2.294 actas que no fueron transmitidas desde los centros de votación y que se corregirá cualquier inconsistencia numérica detectada.