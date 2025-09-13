Entrevista a Albert Ramdin: “EE.UU. quiere ver el valor que tiene para ellos la OEA y se lo vamos a demostrar”

El 10 de marzo pasado el ex canciller de Surinam Albert Ramdin fue elegido como nuevo secretario general de la OEA. Sucedió así al uruguayo Luis Almagro en el cargo. Su mandato, como lo precisó algunos meses después en la Asamblea General de la organización en Antigua y Barbuda, es claro, “revitalizar la organización” y hacerla “más eficiente”. Y en eso está. Según él, la clave de la situación actual que atraviesa la OEA está en que no ha sabido contar bien la historia, tener una narrativa precisa sobre el rol que cumple en el hemisferio.

“Los Estados miembros invierten en la OEA y como con toda inversión, quieren ver si el rendimiento es positivo o no”, dice en esta entrevista con La Tercera durante su reciente visita a Chile con ocasión de la reunión interamericana de autoridades electorales realizada en Santiago, ocasión en que se reunió con el Presidente Boric. “Por eso”, agrega, “vamos a demostrarles que se benefician de la OEA más de lo que invierten en ella”.

Como dice la expresión china, estos son tiempos interesantes. Y a usted le tocó asumir el cargo en tiempos interesantes. ¿Cómo ve la situación actual en el mundo y el papel de la OEA?

Podríamos hablar durante media hora solo de eso. Pero voy a intentar ser conciso. Estoy de acuerdo en que, cuando hablamos del hemisferio, también debemos hablar de lo que está sucediendo a nivel mundial. Pero el ámbito mundial tiene sus propias dinámicas y no debemos involucrarnos demasiado en ellas. No es que no formemos parte del mundo, somos parte del mundo. Pero no tenemos por qué asumir todos los problemas que se plantean a nivel mundial como si fueran nuestros. Y voy a mencionar un par de cosas. Una es que, de alguna manera, el orden mundial basado en normas se está debilitando. Si nos fijamos en cómo funciona el Consejo de Seguridad de la ONU, si nos fijamos en cómo responde la Asamblea General a las crisis globales... bueno, los países hacen lo que quieren. No respetan el derecho internacional ni el derecho internacional humanitario. Si nos fijamos en el sistema financiero y el comercial global, vemos cómo los países adoptan posiciones muy nacionalistas. No estoy juzgando eso, solo estoy observando que esto es lo que está sucediendo. El resultado es una situación un poco impredecible. Yo también digo que vivimos en tiempos interesantes, es verdad, pero esa es una expresión más diplomática que política. Vivimos tiempos complejos, tiempos complicados y, de alguna manera, cuando hay incertidumbre sobre el futuro, surge la ansiedad, porque las personas no saben hacia dónde van, y eso no es lo que queremos a nivel global.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, junto al Presidente Gabriel Boric y el canciller Alberto Van Klaveren, durante su visita a La Moneda. marcelo segura

¿Cree que hay algunos países más responsables de lo que está sucediendo en el mundo?

Todo el mundo debería entender que esta no es la forma correcta de hacer las cosas, porque si llegamos a una situación en el mundo en la que todos hacen lo que quieren, entonces nos meteremos en serios problemas. Eso es lo que me preocupa, que ya no se responde de forma eficaz a través de la diplomacia, las negociaciones o incluso la influencia de las grandes potencias. Y si eso sucede y no da lugar a la paz, entonces repercutirá en el comportamiento de los Estados que quieren hacer otra cosa. No necesitamos eso en nuestro hemisferio. Eso me preocupa.

Usted dijo en la Asamblea General en junio, que era necesario fortalecer y hacer más relevante el papel de la OEA en el hemisferio. ¿Por qué cree que la OEA ha perdido relevancia?

Permítame decir primero por qué creo que la OEA tiene que volver a ser respetada, a tener prestigio, a tener confianza. Eso es necesario por un par de razones. La mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos, ya sean de interés estratégico o más relacionados con el desarrollo, requieren que trabajemos juntos. Ya sea la crisis climática, el desarrollo económico, la migración, la seguridad, el crimen organizado, los flujos financieros o los flujos comerciales, no podemos hacerlo solos. Ningún país puede hacerlo solo. Tenemos que trabajar juntos. Para ello, se necesita una plataforma multilateral y la OEA es la única que puede reunir a todos los Estados miembros. Y tenemos que recuperar esa posición.

Y ¿por qué se perdió?

Creo que una de las razones es que la OEA no ha demostrado a los Estados miembros, y asumo la responsabilidad como institución, que somos una organización que ha cumplido con esos intereses estratégicos. Hemos trabajado mucho y seguimos trabajando mucho, y hacemos un buen trabajo. Nuestro personal es bueno, son funcionarios capaces, pero no hemos contado la historia. No hemos entregado una narrativa, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Le doy un ejemplo. Creo que las contribuciones, los pagos de cuotas, son una inversión en ese sentido. Los Estados miembros invierten en la OEA y como con cualquier inversión, se requiere ver si el rendimiento es positivo o no. Pero vamos a demostrarles que se benefician de la OEA más de lo que invierten en ella.

¿Qué opina de la situación actual en EE.UU. con el presidente Donald Trump? ¿EE.UU. es un miembro muy importante de la OEA, pero parece que no está muy comprometido, es así?

Existe escepticismo en Estados Unidos sobre el multilateralismo, no solo a nivel mundial, sino también a nivel hemisférico. Es cierto. Lo han expresado, pero hemos estado hablando con ellos. Tengo buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y puedo decirles que Estados Unidos sabe que la OEA es importante. El presidente Trump y el secretario Rubio dijeron “necesitamos ver el valor que la OEA tiene para nosotros”. Les dije: denme tiempo. Denme un par de meses para demostrarles que en relación a sus intereses estratégicos en términos de democracia, sistemas electorales, estabilidad política, poder judicial y en términos de seguridad se han mitigado muchos riesgos y costos. Estamos haciendo exactamente lo que los Estados miembros quieren, pero tengo que demostrarlo. No estoy en desacuerdo con ellos en cuanto a pedir lo que han dicho. Quieren ver el valor de la OEA y se lo vamos a demostrar.

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura. Foto: REUTERS.

Estados Unidos también hace un importante aporte económico.

Sí, son un miembro importante, pero no es bueno para ninguna organización -y esto no tiene nada que ver con la situación política actual-, depender de un solo Estado miembro para el 50 % de su presupuesto. Tendremos que estudiar eso, porque no es justo. De acuerdo, es el país más rico del mundo, es el país más poderoso y, por eso, debe pagar una cantidad justa. Pero los demás países que han progresado tienen la obligación de contribuir más a la OEA.

Una de las razones del aumento de las críticas a la OEA es el caso de Venezuela. ¿Cree que la OEA podría haber hecho más para evitar lo ocurrido en ese país?

Es difícil mirar atrás y pensar qué podría haber pasado. No me corresponde a mí juzgar al anterior secretario general. Luis Almagro era muy apasionado con sus opiniones sobre la democracia y los derechos humanos, y lo respeto. Quizás la gestión de ese proceso podría haber sido diferente. Yo lo veo de otra manera. Queremos influir y poder influir, y para eso hay que tener la oportunidad de hablar con todas las partes. Los Estados miembros de la OEA están divididos sobre el proceso en Venezuela. Por lo tanto, no puedo hablar en nombre de la OEA en su conjunto. Ese no sería mi papel y no lo voy a hacer. Lo que quiero hacer es informar a todos los Estados miembros, no solo a Venezuela, a todos los Estados miembros, que cuando ignoran o abusan o no trabajan de acuerdo con los principios sobre los que se fundó la OEA, la OEA hablará. Eso es simplemente porque esos principios han sido adoptados por todos los Estados miembros. Por lo tanto, puedo hablar con legitimidad sobre ellos, pero en cuanto a tomar partido sobre si reconozco o no a este gobierno, eso no me corresponde decidirlo a mí.

¿Qué opina del movimiento militar ordenado por EE.UU. cerca de la costa de Venezuela?

En este momento se trata de una iniciativa de Estados Unidos. No figura en la agenda de la OEA. Los Estados miembros no lo han solicitado. Creo que todos los Estados miembros están observando lo que sucede. El objetivo que tienen es luchar contra el crimen organizado, porque ese es un problema real. ¿Podemos lograrlo sin que se violen los derechos humanos y respetando el derecho internacional? Así debe ser. Creo que Estados Unidos es consciente de ello, y espero que contribuya a una mayor paz en la región. Pero, de nuevo, América es la región del mundo en la que no ha habido conflictos abiertos ni guerras abiertas durante mucho tiempo, y queremos que siga siendo una zona de paz. Por lo tanto, nadie, ningún país, debería agravar la situación de tal manera que se perjudique ese objetivo. Por lo tanto, para nosotros, el derecho internacional, los derechos humanos y una zona de paz siguen siendo objetivos clave. Y eso se aplica a cualquier Estado miembro, no solo a Estados Unidos, sino también a cualquier Estado miembro que amenace con tomar territorio de otros países, lo cual también va en contra de ese objetivo.

Para usted, la situación en Venezuela es una dictadura, ¿podemos calificarla así?

Yo tengo mis propias opiniones, pero como secretario general de la OEA, represento las opiniones de los Estados miembros, y las opiniones están divididas. Por lo tanto, no voy a decir que estoy de un lado o del otro, no sería justo.

El otro país que está en una situación difícil y con sus instituciones democráticas muy deterioradas es Nicaragua. ¿Qué puede hacer la OEA en ese caso?

Nicaragua está, en un sentido formal, fuera de la Organización de los Estados Americanos, pero no está fuera de la región. Por lo tanto, tenemos la obligación de supervisar la situación lo mejor posible. Ahora bien, no tenemos representación política de la OEA. No tenemos una oficina allí. Por lo tanto, para nosotros son importantes los informes y las evaluaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que la situación en Nicaragua es compleja en términos políticos, y seguiremos supervisandola y veremos qué podemos hacer para ayudar, como a cualquier país que esté en dificultades o necesite un cambio.

Y la situación en El Salvador, que es otra de los países que enfrenta cuestionamientos a su sistema democrático, ¿cómo la ve?

En muchos países hay problemas. No creo que haya ningún país en el hemisferio del que podamos decir que tiene una hoja de ruta 100 % limpia, todos los países tienen problemas. Y eso ocurre en un entorno político. No voy a hablar específicamente de países, pero sabemos que hay varios países en el hemisferio a los que debemos prestar atención en lo que respecta al marco judicial, la promulgación de nueva legislación, el funcionamiento de los poderes judiciales. Si hay problemas, cualquiera que lo considere necesario tiene la posibilidad de escribirnos o escribir al sistema interamericano de derechos humanos y entonces se inicia la investigación. Le puedo decir que he estado recibiendo -y no discriminamos entre representantes de un país-, de un lado o del otro. Creo que es lo justo, no siempre podemos juzgar eso, porque forma parte del contexto nacional y no vamos a intervenir en un contexto nacional, ese no es nuestro papel.

La migración es un problema creciente en la región, y ya no sólo involucra a Estados Unidos, aunque este país ha tomado una línea dura con el actual gobierno. ¿Cómo ve el panorama en ese tema y qué puede hacer la OEA?

Tenemos que analizar detenidamente la migración. Podemos abordar la migración a corto plazo mediante la aplicación de las leyes nacionales y otro tipo de normativas, deportaciones, etc, pero eso no resuelve el problema, resuelve sólo el problema de los que han venido y esa es una responsabilidad de cada país. Lo importante es que siempre se debe cumplir con el trato humano, y consultar con el país de acogida al que envían a estas personas que son deportadas.

¿Y cree que eso ocurre hoy?

No en todos los casos, aunque creo que la situación está mejorando. Pero el verdadero problema es que deberíamos empezar a analizar por qué migra la gente. La mayoría de las personas que migran se ven obligadas a hacerlo. Nadie se muda del país así como así. Por lo tanto, si trabajamos en el desarrollo económico, la prosperidad y la paz, estas personas se quedarán. Y esa es la forma de mitigar, en un sentido estructural, la migración.

En relación a la hoja de ruta que acaba de presentar para enfrentar la situación en Haití, ¿por qué cree que esta vez es posible tener éxito, considerando que ha habido varios intentos en el pasado?

Soy el primero en decir que tenemos que ser realistas. Sé que ya lo hemos intentado muchas veces y muchas veces ha salido mal. Pero voy a explicarle por qué creo que esta vez podría funcionar. Pero la primera cuestión que me gustaría señalar es que tenemos la obligación moral de apoyar al pueblo haitiano. Por supuesto, no habríamos vuelto a estar aquí si hubiera habido un buen gobierno y un liderazgo político fuerte en Haití, pero no todo les ha ido bien. Han sufrido un terremoto. Han sufrido huracanes, desastres naturales que tampoco han ayudado. Tienen un problema medioambiental, ya que casi todo el territorio está desprovisto de árboles. Por lo tanto, hay problemas estructurales que deben abordar. Ahora bien, creo que esta vez puede funcionar porque se trata de una colaboración estrecha con Haití, con los líderes haitianos. Ellos determinarán las prioridades. Creo que los líderes haitianos que están ahora, y espero que continúen después de febrero durante un tiempo, tienen la intención real de hacer cosas buenas. Es necesario reformar la Constitución. Eso forma parte de la agenda. Hay que examinar el proceso político. Hay que examinar la reforma de las estructuras de gobernanza. Hay que reforzar las instituciones. Y también tenemos que asegurarnos de que se inicie la reconstrucción económica para crear trabajo. Este plan es mucho más holístico. Es mucho más integral. No se centra únicamente en la seguridad, aunque la seguridad es primordial y, por eso, apoyamos la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se debatirá este mes, porque tenemos que luchar contra las bandas criminales. Tenemos que luchar contra el crimen organizado y asegurarnos que se mitigue. Como he dicho, soy realista. No sucederá en tres o cuatro años, tal vez se necesiten diez o quince años, pero si no damos el primer paso hoy, no sucederá nada.