    ONU advierte que intervención de Estados Unidos para capturar a Maduro contraviene el Derecho Internacional

    Indicando que el país sudamericano vive “décadas de inestabilidad interna y de agitación social y económica” en los que la democracia se ha visto “socavada”, la ONU pidió evitar una escalada bélica que extienda el conflicto a otras zonas de la región.

    Europa Press
    Las Organizaciones de las Naciones Unidas ha avisado este lunes de que la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente de este país, Nicolás Maduro, contraviene el Derecho Internacional y no respeta los principios de la Carta de Naciones Unidas.

    “Vengo subrayado de manera constante la imperiosa necesidad de que todos respeten plenamente el Derecho Internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, que constituye la base para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, ha indicado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una declaración ante la sesión de urgencia del Consejo de Seguridad leída por la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo.

    “Sigo profundamente preocupado porque las normas del Derecho Internacional no han sido respetadas en relación con la acción militar del 3 de enero”, ha añadido el mensaje del secretario general de Naciones Unidas, en plena polémica por la legalidad de la maniobra de Washington para sacar del poder a Maduro.

    La ONU recuerda que su Carta fundacional consagra “la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, por lo que recuerda que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del cumplimiento de “todas las disposiciones” de la misma.

    Ante la situación “confusa y compleja” en Venezuela, la ONU ha recalcado la necesidad de atenerse a los principios de la Carta de la ONU, insistiendo en que tiene que prevalecer “la fuerza del Derecho”.

    “El Derecho Internacional contiene herramientas para abordar cuestiones como el tráfico ilícito y los estupefacientes, las disputas sobre recursos y las preocupaciones en materia de derechos humanos”, ha recalcado el mensaje de Guterres.

    Insta al diálogo interno para una transición

    Apuntando a que el país sudamericano vive “décadas de inestabilidad interna y de agitación social y económica” en los que la democracia se ha visto “socavada”, la ONU pide evitar una escalada bélica que extienda el conflicto a otras zonas de la región.

    “La situación es crítica, pero aún es posible evitar una conflagración más amplia y destructiva. Insto a que se tomen medidas para prevenir una conflagración más amplia y destructiva”, ha indicado el mensaje de Guterres en el marco de la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad.

    Así ha pedido a todos los actores venezolanos que participen en “un diálogo inclusivo y democrático en el que todos los sectores de la sociedad puedan determinar su futuro”.

    “Esto implica el pleno respeto de los Derechos Humanos, el Estado de derecho y la voluntad soberana del pueblo venezolano”, ha incidido.

