Minuto a Minuto| Revisa el inicio del proceso judicial en contra de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Este lunes 5 de enero se inicia el proceso judicial contra Nicolás Maduro, exlíder del régimen de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, luego de ser capturados en una operación militar estadounidense y ser trasladado a territorio norteamericano.

Los delitos por lo que es acusado Maduro, tienen que ver con conspiración para por cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos.

Según informaron las autoridades estadounidenses, el exlíder deberá comparecer ante un juez federal, quien le notificará formalmente los cargos en su contra. El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York indicó que la instancia se llevará a cabo a las 12.00 horas local (14.00 horas de Chile) y “se celebrará bajo supervisión del juez Alvin K. Hellerstein en la calle Pearl, 500, sala 26A”.

El abogado Barry Joel Pollack representará a Maduro Según consiga el Washington Post, se espera que el abogado Barry Joel Pollack comparezca en representación de Nicolás Maduro. Pollack es conocido por representar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, así como también al exonerado Martin Tankleff, un hombre que fue condenado injustamente por el asesinato de sus padres.

Hijo de Nicolás Maduro señala que “ningún país está a salvo” tras operación militar de EEUU contra Venezuela En Venezuela se lleva a cabo la instalación de la asamblea legislativa. Allí, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, indica que “la verdad triunfará”. “Ningún país está a salvo, hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier nación que decida no someterse”, señala sobre la operación militar estadounidense. “Hoy el mundo, debemos tomar una decisión: alzar nuestra voz por la paz, por el respeto al derecho internacional”, añade. “La solidaridad internacional con Nicolás, con Cilia, con Venezuela, no es opcional, es un deber etico y juridico” Lo ocurrido en su país, señala, “es una ruptura gravísima del sistema internacional”. Asimismo, indicó -así como su padre- también es parte de la acusación de Estados Unidos.

Cerca de 100 personas se manifiestan frente a la corte federal Según reporta el medio Washington Post, a una hora de iniciar la audiencia de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el número de manifestantes frente a la corte federal en Manhattan ha aumentado a aproximadamente 100 personas. En el lugar, reportan que la policía de Nueva York instaló una barrera metálica para separar a dos grupos de manifestantes opuestos, aquellos en contra de la decisión del presidente Donald Trump de arrestar a Maduro, y los que están a favor. Si bien se reporta que ambos grupos se gritan, pero hasta el momento la situación se ha mantenido pacífica.

Sheinbaum dice que México “rechaza de manera categórica la injerencia en asuntos internos de otras naciones” La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido este lunes el derecho de las naciones a elegir su propio modelo político, económico y social, “sin presiones externas”, rechazando la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y detención del presidente, Nicolás Maduro. “Rechazamos de manera categórica la intervención de otros gobiernos en los países (...) la soberanía y los principios de los pueblos, no son negociables”, ha indicado, añadiendo que cada país “tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social” sin recibir “presiones externas”. #MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein reafirma la posición del país frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela: México rechaza de manera categórica la injerencia en asuntos internos de otras naciones.



Secretario general de la ONU solicita que se respete el derecho internacional El secretario general de la ONU, António Guterres, solicitó que se respete el derecho internacional tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela.

Corina Machado a horas del inicio de juicio contra Maduro: “Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump” María Corina Machado expresó a través de su cuenta en X que “el bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela”. “Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos”, añadió. Revisa más detalles en el siguiente enlace.

Consejo de Seguridad de la ONU se reúne por operación de Estados Unidos en Venezuela Se trata de una reunión convocada de urgencia en la que los países presentes en el Consejo se posicionarán sobre la acción unilateral decretada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Quién es el juez que llevará el proceso contra Maduro El juez Alvin K. Hellerstein vuelve a quedar en el centro de la escena judicial internacional. Hellerstein fue nombrado en 1998 juez del Distrito Sur de Nueva York por el expresidente Bill Clinton, es un especialista en casos complejos, de alto perfil, y ha tratado procesos relacionados con terrorismo, narcotráfico internacional, seguridad nacional y crímenes transnacionales. Clinton lo nombró juez de distrito en 1998 y desde 2011 mantiene la condición de juez senior, lo que le permite continuar activo en casos selectos con menor carga de trabajo.

Tras llegada de diversos manifestantes: se registran enfrentamientos afuera de tribunales En el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en las afueras, personas que se manifestaban a favor de Nicolás Maduro se enfrentaron con otros que estaban en contra del exlíder. Según indicaron asistentes en contra de Maduro, los individuos que protestaban a favor son “contratados por el comunismo” y “no son venezolanos”.

Se registran protestas a las afueras del tribunal En las afueras del edificio de justicia, se ven personas manifestándose a favor de Nicolás Maduro, con carteles señalando “USA hands off Venezuela”, es decir, “Estados Unidos, libera a Venezuela”. Además de carteles con consignas como “Liberen al presidente Nicolás Maduro y a Cilia Flores, ahora”.