SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Quién es Alvin K. Hellerstein, el juez federal que dirigirá la primera audiencia contra Nicolás Maduro en Nueva York

    Veterano magistrado del Tribunal Federal del Distrito Sur, ha estado al frente de algunos de los litigios más sensibles y controvertidos de las últimas décadas: demandas históricas por el 11 de Septiembre, acciones judiciales contra la CIA, casos de narcotráfico internacional y procesos que han involucrado a celebridades como a Donald Trump.

    Por 
    Roberto Martínez

    A sus 92 años, el juez Alvin K. Hellerstein vuelve a quedar en el centro de la escena judicial internacional.

    Sin estridencias ni protagonismo mediático, el veterano magistrado del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) será quien dirija la primera audiencia judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos, un hito inédito que concentra la atención de gobiernos, organismos internacionales y tribunales de todo el mundo.

    No es la primera vez que su nombre aparece asociado a causas de alto voltaje político y jurídico, ya que desde hace décadas ha sido el juez al que llegan casos complejos, sensibles y políticamente explosivos del sistema judicial estadounidense.

    Su trayectoria, marcada por decisiones que han tensionado la relación entre justicia y poder, ha hecho del SDNY una jurisdicción temida y respetada, especialmente en procesos vinculados a terrorismo, narcotráfico internacional, seguridad nacional y crímenes transnacionales.

    En ese contexto, el magistrado vuelve a asumir un rol clave tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas.

    El tribunal confirmó que ambos comparecerán este lunes al mediodía (14.00 horas en Chile) ante Hellerstein, en una audiencia que marcará el inicio formal del proceso penal en su contra en suelo estadounidense.

    De acuerdo con el comunicado oficial del tribunal, el caso “Estados Unidos contra Maduro Moros” contempla cargos por conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación de cocaína, posesión y conspiración para el uso de ametralladoras o artefactos destructivos, además de delitos tipificados en el Título 21, Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.

    Trayectoria de un juez clave en Manhattan

    Alvin Kenneth Hellerstein nació en 1933 y desarrolló una carrera jurídica de largo aliento antes de llegar a la magistratura federal.

    Fue designado juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en 1998, nominación realizada por el entonces presidente Bill Clinton y ratificada por el Senado.

    Desde su llegada al tribunal, Hellerstein se especializó en casos civiles y penales de alta complejidad, muchos de ellos con implicancias internacionales. Su estilo es descrito como técnico, directo y poco dado a concesiones retóricas, con un fuerte apego al texto legal y a la jurisprudencia histórica, incluso cuando ello genera controversia pública.

    El juez del 11 de Septiembre

    Uno de los capítulos más relevantes de su carrera está ligado a los atentados del 11 de Septiembre de 2001.

    Hellerstein presidió durante años las demandas civiles de las víctimas y familiares contra aerolíneas, compañías de seguridad y entidades estatales, procesos que buscaban determinar responsabilidades por las fallas que permitieron los ataques.

    Sus fallos fueron decisivos para limitar indemnizaciones, definir estándares probatorios y cerrar litigios que se extendieron por más de una década. Estas resoluciones lo convirtieron en una figura central -y a veces criticada- dentro del largo proceso judicial posterior al mayor atentado terrorista en suelo estadounidense.

    Foto: Torres Gemelas / 11 de septiembre de 2001.

    Acciones judiciales contra la CIA

    Hellerstein también ha debido pronunciarse sobre demandas contra la CIA, particularmente aquellas vinculadas a programas de detención secreta, interrogatorios y tortura durante la “guerra contra el terrorismo”.

    En varios de estos casos, el magistrado enfrentó el delicado equilibrio entre el derecho de las víctimas a la justicia y los argumentos del gobierno estadounidense sobre seguridad nacional y secreto de Estado.

    Si bien en algunas oportunidades permitió el avance parcial de las acciones judiciales, en otras respaldó la posición del Ejecutivo, generando críticas de organizaciones de derechos humanos que lo acusaron de validar la opacidad de los organismos de inteligencia.

    Migración y una ley de 1798

    Otra de sus decisiones más comentadas fue la suspensión parcial de disposiciones migratorias basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma creada en el siglo XVIII y reactivada en contextos de alta tensión política y migratoria.

    El magistrado cuestionó la aplicación automática de esta legislación en el contexto moderno, señalando que su uso debía ajustarse a estándares constitucionales contemporáneos, en particular al debido proceso.

    Su fallo fue interpretado como un límite judicial a políticas migratorias de carácter excepcional y provocó reacciones tanto en el Congreso como en la Casa Blanca.

    El “Pollo” Carvajal y el narcotráfico internacional

    En el ámbito penal internacional, el juez ha conocido causas emblemáticas como la del exjefe de inteligencia venezolano Hugo “el Pollo” Carvajal, acusado de narcotráfico y vínculos con organizaciones criminales transnacionales.

    TWITTER

    Carvajal enfrenta un complejo expediente penal federal en el que se le imputan múltiples cargos graves, incluidos conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer esas armas, todos delitos federales significativos tipificados en el Código Penal estadounidense.

    Entre las primeras decisiones de Hellerstein en el caso, el juez estableció el cronograma procesal y el calendario pretrial para un juicio que originalmente fue programado para el 23 de junio de 2025.

    Durante la fase probatoria, el juez aceptó la introducción de pruebas clave que vinculan a Carvajal con corrupción y violencia relacionada con narcotráfico, incluidas evidencias de incidentes violentos asociados supuestamente a la operación del Cartel de los Soles.

    Más recientemente, a finales de 2025, Hellerstein supervisó las gestiones para aplazar la sentencia final en contra de Carvajal, tras el acuerdo de culpabilidad que éste alcanzó con la fiscalía federal.

    El juez aceptó la solicitud conjunta de Fiscalía y defensa para reprogramar la audiencia decisiva de sentencia -incluyendo la realización de una audiencia Fatico, destinada a dilucidar hechos de fondo antes del fallo definitivo- para el 23 de febrero de 2026.

    De Shakira a Trump

    Uno de los procesos más mediáticos que pasaron por el despacho del juez Alvin K. Hellerstein fue la acusación de plagio contra la cantante colombiana Shakira, un litigio que captó la atención de la industria musical internacional y sentó un precedente relevante en materia de derechos de autor en Estados Unidos.

    El caso se originó a partir de la canción “Loca”, lanzada en 2010 y convertida en un éxito global. El compositor dominicano Ramón Arias Vásquez demandó a Shakira, a su productor El Cata (Edward Bello Pou) y a la discográfica Sony Music, alegando que el tema había sido plagiado de su obra “Loca con su tíguere”, registrada supuestamente años antes.

    La causa fue radicada en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, quedando bajo la jurisdicción de Hellerstein.

    Este último dictaminó en 2014 que la canción era un plagio, puesto que el tema era conocido por el artista El Cata, quien colaboró en la versión de la cantante colombiana.

    Pese a ello, al año siguiente fue interpuesta una contrademanda, donde el mismo juez indicó que la canción no era plagio, rechazando el caso de infracción de derechos de autor y desestimando que Shakira hubiera incurrido en alguna infracción, aunque se discutió la compensación a la productora Mayimba Music.

    Shakira-Nicolas-Gerardin-ok.jpg la-tercera

    En el plano político, Donald Trump ha pasado en más de una ocasión por procesos vinculados directa o indirectamente a tribunales donde Hellerstein ha tenido participación, ya sea resolviendo disputas civiles, cuestiones procesales o causas relacionadas con su entorno empresarial.

    En 2020 ordenó la liberación de Michael Cohen, exabogado de Trump, al considerar que el Departamento de Justicia había restringido indebidamente su derecho a expresarse.

    En casos de jurisdicción, se opuso a la retirada de causas estatales a tribunales federales en asuntos penales relacionados con Trump, decisiones que sostuvieron la competencia de los tribunales estatales cuando correspondía.

    Sus fallos en 2024 y 2025 sobre habeas corpus vinculados a inmigrantes, incluidos venezolanos, limitaron ciertas políticas migratorias federales al enfatizar el respeto al debido proceso.

    Más sobre:Alvin K. HellersteinNicolás MaduroNueva YorkTribunal Federal del Distrito SurEE.UU.Donald TrumpShakiraHugo Carvajal11 de Septiembre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast invita desde el PC a libertarios a su proclamación en el Tricel y prepara viaje a Perú con foco en inmigración

    Oposición exige a Boric respaldar actuar militar de EE.UU. en Venezuela e izquierda evidencia diferencias ante la captura de Maduro

    José Miguel Insulza: “Aquí los venezolanos festejaban, decían ‘vamos a volver a nuestro país’, pero nada está claro, no ha caído el régimen”

    Sondeo posiciona a Kast, Trump y Boric como los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos

    Maduro comparecerá el mediodía del lunes ante corte federal de EE.UU.

    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

    Lo más leído

    1.
    Trump endurece el tono con Delcy Rodríguez y fija las reglas para una transición bajo tutela de EE.UU. en Venezuela

    Trump endurece el tono con Delcy Rodríguez y fija las reglas para una transición bajo tutela de EE.UU. en Venezuela

    2.
    Marco Rubio asegura que EE.UU. mantendrá presión sobre Venezuela mientras no se resuelvan amenazas a su seguridad nacional

    Marco Rubio asegura que EE.UU. mantendrá presión sobre Venezuela mientras no se resuelvan amenazas a su seguridad nacional

    3.
    Hijo de Nicolás Maduro pide a los venezolanos “máxima unidad con el alto mando militar” tras captura de su padre

    Hijo de Nicolás Maduro pide a los venezolanos “máxima unidad con el alto mando militar” tras captura de su padre

    4.
    Tráfico de cocaína en el centro de la acusación de Estados Unidos contra Maduro

    Tráfico de cocaína en el centro de la acusación de Estados Unidos contra Maduro

    5.
    Ataque de Estados Unidos a Venezuela: cifra de fallecidos se eleva a 80

    Ataque de Estados Unidos a Venezuela: cifra de fallecidos se eleva a 80

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Kast invita desde el PC a libertarios a su proclamación en el Tricel y prepara viaje a Perú con foco en inmigración
    Chile

    Kast invita desde el PC a libertarios a su proclamación en el Tricel y prepara viaje a Perú con foco en inmigración

    Oposición exige a Boric respaldar actuar militar de EE.UU. en Venezuela e izquierda evidencia diferencias ante la captura de Maduro

    José Miguel Insulza: “Aquí los venezolanos festejaban, decían ‘vamos a volver a nuestro país’, pero nada está claro, no ha caído el régimen”

    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor
    Negocios

    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Qué es la biofobia que experimentan millones de personas en el mundo, según un estudio

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Deportes Concepción no se detiene: confirma un nuevo refuerzo y ya suma 13 incorporaciones
    El Deportivo

    Deportes Concepción no se detiene: confirma un nuevo refuerzo y ya suma 13 incorporaciones

    Regresa al fútbol colombiano: Rodrigo Ureña sella su incorporación a Millonarios por dos años

    Su segunda experiencia en el extranjero: Brayan Cortés es presentado como arquero de Argentinos Juniors

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional
    Cultura y entretención

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Quién es Alvin K. Hellerstein, el juez federal que dirigirá la primera audiencia contra Nicolás Maduro en Nueva York
    Mundo

    Quién es Alvin K. Hellerstein, el juez federal que dirigirá la primera audiencia contra Nicolás Maduro en Nueva York

    Maduro comparecerá el mediodía del lunes ante corte federal de EE.UU.

    Ataque de EE.UU. a Venezuela: Unión Europea pide evitar una “escalada” y la OEA convoca a su consejo permanente

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso