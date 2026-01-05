María Corina Machado agradece a Trump y afirma que Venezuela “será el principal aliado de Estados Unidos”
A horas del inicio del proceso judicial de Maduro en Estados Unidos, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, aseguró que libertad de Venezuela “está cerca", y que pronto "celebraremos en nuestra tierra".
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, abordó esta jornada la situación en torno Venezuele y el inicio del proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, luego de ser capturados en una operación militar estadounidense y ser trasladado a territorio norteamericano.
“El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela”, destacó en redes sociales.
Asimismo, la líder opositora expresó su agradecimiento al Mandatario estadounidense, afirmando que serán el prinicipal aliado de Estados Unidos.
“Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”, afirmó.
Venezuela, señaló, “será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos”.
Asimismo, indicó que la libertad de Venezuela “está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”.
