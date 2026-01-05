María Corina Machado agradece a Trump y afirma que Venezuela “será el principal aliado de Estados Unidos”

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, abordó esta jornada la situación en torno Venezuele y el inicio del proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, luego de ser capturados en una operación militar estadounidense y ser trasladado a territorio norteamericano.

“El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela”, destacó en redes sociales.

Asimismo, la líder opositora expresó su agradecimiento al Mandatario estadounidense, afirmando que serán el prinicipal aliado de Estados Unidos.

“ Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”, afirmó.

Venezuela, señaló, “será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos ”.

Asimismo, indicó que la libertad de Venezuela “está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”.