Pakistán bombardea refugios insurgentes en Afganistán tras atentados

El gobierno de Pakistán confirmó este domingo la ejecución de una serie de “ataques selectivos” contra refugios de grupos insurgentes en la zona fronteriza con Afganistán, en lo que describió como una operación de represalia tras una reciente ola de atentados suicidas.

Según informó Islamabad en un comunicado oficial, los ataques se realizaron “basados en inteligencia” y estuvieron dirigidos contra “siete campamentos y escondites terroristas pertenecientes a los talibanes paquistaníes de FAK y sus afiliados e ISKP”, en la franja limítrofe entre ambos países. El gobierno sostuvo que la operación se llevó a cabo “con precisión y exactitud”.

Las autoridades paquistaníes afirmaron además que cuentan con “pruebas concluyentes” de que los atentados suicidas registrados recientemente en la capital y en las zonas de Bajaur y Bannu, este último ocurrido durante el mes de Ramadán, habrían sido planificados por mandos insurgentes que operan desde territorio afgano.

Pakistán ataca Afganistán tras atentados suicidas

Talibanes condenan los bombardeos

Desde Kabul, el gobierno talibán rechazó las acusaciones y condenó la operación militar paquistaní. En un comunicado, advirtió que responderá con una “respuesta adecuada y calculada en el momento oportuno”, subrayando que la defensa de la soberanía nacional constituye una “responsabilidad religiosa”.

El Ministerio de Defensa talibán denunció que los ataques de la aviación de Pakistán alcanzaron zonas de las provincias de Nangarhar y Paktika, incluyendo una madrasa y varias viviendas. Según Kabul, estas acciones representan una violación del “derecho internacional, los principios de buena vecindad y los valores islámicos”.

Las tensiones entre Islamabad y Kabul se han intensificado desde el retorno de los talibanes al poder en 2021, en medio de reiteradas acusaciones de Pakistán sobre la existencia de santuarios insurgentes en suelo afgano. Esta nueva escalada sitúa la relación bilateral en uno de sus momentos más críticos de los últimos años.