SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Pakistán bombardea refugios insurgentes en Afganistán tras atentados

    Islamabad aseguró que bombardeó campamentos insurgentes basándose en inteligencia, mientras el gobierno talibán condenó la operación y advirtió una posible represalia.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Pakistán ataca Afganistán tras atentados suicidas

    El gobierno de Pakistán confirmó este domingo la ejecución de una serie de “ataques selectivos” contra refugios de grupos insurgentes en la zona fronteriza con Afganistán, en lo que describió como una operación de represalia tras una reciente ola de atentados suicidas.

    Según informó Islamabad en un comunicado oficial, los ataques se realizaron “basados en inteligencia” y estuvieron dirigidos contra “siete campamentos y escondites terroristas pertenecientes a los talibanes paquistaníes de FAK y sus afiliados e ISKP”, en la franja limítrofe entre ambos países. El gobierno sostuvo que la operación se llevó a cabo “con precisión y exactitud”.

    Las autoridades paquistaníes afirmaron además que cuentan con “pruebas concluyentes” de que los atentados suicidas registrados recientemente en la capital y en las zonas de Bajaur y Bannu, este último ocurrido durante el mes de Ramadán, habrían sido planificados por mandos insurgentes que operan desde territorio afgano.

    Pakistán ataca Afganistán tras atentados suicidas

    Talibanes condenan los bombardeos

    Desde Kabul, el gobierno talibán rechazó las acusaciones y condenó la operación militar paquistaní. En un comunicado, advirtió que responderá con una “respuesta adecuada y calculada en el momento oportuno”, subrayando que la defensa de la soberanía nacional constituye una “responsabilidad religiosa”.

    El Ministerio de Defensa talibán denunció que los ataques de la aviación de Pakistán alcanzaron zonas de las provincias de Nangarhar y Paktika, incluyendo una madrasa y varias viviendas. Según Kabul, estas acciones representan una violación del “derecho internacional, los principios de buena vecindad y los valores islámicos”.

    Las tensiones entre Islamabad y Kabul se han intensificado desde el retorno de los talibanes al poder en 2021, en medio de reiteradas acusaciones de Pakistán sobre la existencia de santuarios insurgentes en suelo afgano. Esta nueva escalada sitúa la relación bilateral en uno de sus momentos más críticos de los últimos años.

    Pakistán ataca Afganistán tras atentados suicidas Ebrahim Noroozi
    Más sobre:PakistánAfganistánAtaqueMedio OrienteConflictoMilitarAtentado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Persecución policial por tres comunas de la RM deja dos detenidos: uno es menor de edad

    Combaten cuatro incendios forestales en el país: siniestros se ubican Maule y La Araucanía

    Minvu responde a dichos de parlamentarios UDI sobre Plan de Emergencia Habitacional

    Intento de robo a Banco Estado de San Diego con Placer deja daños por 30 millones de pesos

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Lo más leído

    1.
    La caída del príncipe Andrés, del preferido de la reina Isabel a una vergüenza para la familia real

    La caída del príncipe Andrés, del preferido de la reina Isabel a una vergüenza para la familia real

    2.
    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)

    3.
    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Festival de Viña 2026: los artistas que se presentan este domingo en la noche inaugural

    Festival de Viña 2026: los artistas que se presentan este domingo en la noche inaugural

    Hasta 36°C en la zona central: Pronóstico del tiempo para la última semana de febrero

    Hasta 36°C en la zona central: Pronóstico del tiempo para la última semana de febrero

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Levante en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Levante en TV y streaming

    Persecución policial por tres comunas de la RM deja dos detenidos: uno es menor de edad
    Chile

    Persecución policial por tres comunas de la RM deja dos detenidos: uno es menor de edad

    Combaten cuatro incendios forestales en el país: siniestros se ubican Maule y La Araucanía

    Minvu responde a dichos de parlamentarios UDI sobre Plan de Emergencia Habitacional

    El estallido de El Teniente: las razones de la “inédita” salida de toda una línea de mando de Codelco
    Negocios

    El estallido de El Teniente: las razones de la “inédita” salida de toda una línea de mando de Codelco

    Nuevo controlador de Telefónica en Chile: las otras redes de monsieur Niel en el país

    La defensa de Marcel: “No hay ninguna cifra que avale la idea de un descontrol del gasto”

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?
    Tendencias

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    Arturo Vidal enciende el Superclásico ante la U: “Colo Colo siempre es favorito”
    El Deportivo

    Arturo Vidal enciende el Superclásico ante la U: “Colo Colo siempre es favorito”

    Mono Sánchez responde ante los cánticos de los hinchas de la UC: “Es parte del fútbol; imagino que están bien picados”

    En vivo: Alejandro Tabilo e Ignacio Buse se enfrentan por el pase a la final del ATP de Río de Janeiro

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Angelo Pierattini: “Cuando desperté del coma, sentí amor, cariño y fraternidad”
    Cultura y entretención

    Angelo Pierattini: “Cuando desperté del coma, sentí amor, cariño y fraternidad”

    La convulsionada mitad cubana de Gloria Estefan: militares, revolución, un padre en la cárcel y una madre estrella

    Ese toro bravo que es la fama: un relato de Jaime Bayly

    Pakistán bombardea refugios insurgentes en Afganistán tras atentados
    Mundo

    Pakistán bombardea refugios insurgentes en Afganistán tras atentados

    Presidente del parlamento venezolano dice que han recibido 1.557 solicitudes por ley de amnistía

    “No queremos una nueva Guerra Fría”: Lula adelanta postura ante próxima bilateral con Trump

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio