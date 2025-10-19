Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego inmediato tras las conversaciones de paz en Doha

Afganistán y Pakistán acordaron un alto el fuego inmediato durante las conversaciones organizadas en Doha, según anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar este domingo (hora local), en una publicación en su sitio web, luego de una semana de enfrentamientos fronterizos entre las dos naciones asiáticas.

Como detalla la declaración, tras una ronda de negociaciones mediada por el Estado de Qatar y la República de Turquía, la República Islámica de Pakistán y el Emirato Islámico de Afganistán acordaron además celebrar reuniones de seguimiento en los próximos días “para garantizar la sostenibilidad del alto el fuego y verificar su implementación de manera confiable y sostenible, contribuyendo así a lograr la seguridad y la estabilidad en ambos países”.

Statement | Pakistan and Afghanistan Agree to an Immediate Ceasefire During a Round of Negotiations in Doha#MOFAQatar pic.twitter.com/fPXvn6GaU6 — Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) October 18, 2025

El ministerio también expresó la esperanza de Qatar de que “este importante paso contribuya a poner fin a las tensiones en la frontera entre los dos países hermanos y forme una base sólida para una paz sostenible en la región”.

“Las conversaciones se centrarán en medidas inmediatas para poner fin al terrorismo transfronterizo contra Pakistán que emana de Afganistán y restablecer la paz y la estabilidad a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán”, agregó la cancillería catarí, según consigna la agencia Reuters.

El conflicto se desencadenó después de que Pakistán le exigiera a Afganistán que controlara a los militantes talibanes que habían intensificado los ataques en su territorio, diciendo que operaban desde refugios afganos.

Esto derivó en combates terrestres y aéreos entre Islamabad y Kabul a lo largo de su disputada frontera de 2.600 kilómetros.