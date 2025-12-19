Palestinos de Beit Jala realzan rol de Chile durante encendido de árbol de Navidad: “Está con nosotros de verdad, no solo de palabra”

El rol de Chile fue resaltado durante la ceremonia tradicional del encendido del árbol de Navidad, en la ciudad palestina de Beit Jala, Cisjordania, donde también destacaron las acciones de la Comunidad Palestina en el país.

El acto, realizado el jueves, contó con la presencia de ministros del Estado de Palestina, el gobernador de Belén, Ramzi Khoury, director del Alto Comité Presidencial para los Asuntos Cristianos, representantes diplomáticos —incluida la representación chilena—, autoridades locales como los alcaldes de Belén y Beit Sahur, y las autoridades de las distintas denominaciones cristianas presentes en Tierra Santa.

La ciudad mantiene un vínculo profundo con Chile, ya que la mayoría de los chilenos de origen palestino proviene de Beit Jala, donde se encuentra el Colegio República de Chile y la Plaza Chile, la cual fue inaugurada en 2011 por el fallecido ex Presidente Sebastián Piñera, en la primera visita oficial de un presidente chileno a Palestina, donde se descubrió un monolito de mármol con el escudo chileno en la calle principal.

Durante la actividad, Imad Nour —nieto de un chileno nacido en Quillot—, pronunció un discurso, que situó a Chile en el centro del mensaje.

“Regresamos de la República de Chile con un mensaje de amor y lealtad. Chile está con nosotros de verdad, no solo de palabra” , señaló el también presidente de la Sociedad Árabe Ortodoxa de Beit Jala, institución que reúne y coordina a todas las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad, sin distinción denominacional entre sus miembros: católicos, ortodoxos y luteranos.

“Su solidaridad es real y nos acompaña en los momentos más difíciles. Aunque estén lejos, sus raíces permanecen firmemente unidas a Beit Jala”, agregó. “Cuando escuchamos cómo hablan de Beit Jala, entendemos cuánto aman esta ciudad. Su espíritu es profundamente beitjalí y palestino”, sostuvo.

Nour y el vicepresidente de la institución visitaron recientemente Chile, donde sostuvieron reuniones con la Comunidad Palestina para coordinar proyectos de cooperación. También asistieron al encendido del árbol de Navidad en el Club Palestino De Santiago, que estuvo presidida por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Cabe señalar que Beit Jala es un punto de referencia histórico para los cristianos: la tradición señala que la Sagrada Familia bebió agua allí antes de su huida a Egipto. También fue el hogar de San Nicolás, patrono local y figura que dio origen a la costumbre de entregar regalos en Navidad.