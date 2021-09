Pentágono reconoce que la salida de Afganistán fue un “fracaso estratégico”

Hace 7 horas Tiempo de lectura: 3 minutos

Jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Mark Milley Foto: AP

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Mark Milley, en su comparencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado, manifestó que “ha habido cuatro presidentes, veinte comandantes, siete u ocho jefe del Estado Mayor Conjunto, docenas de secretarios de Defensa (...) y resultados como este no están determinados por los últimos cinco o veinte días, o por el último año”. “Los resultados en una guerra como esta, un fracaso estratégico -el enemigo está a cargo en Kabul, no hay otra forma de describirlo- son resultado de una acumulación de hechos durante veinte años, no de 20 días. Hay una gran cantidad de lecciones estratégicas, operativas y tácticas que deben aprenderse”, aseguró.