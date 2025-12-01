Pese a incertidumbre sobre candidato ganador: Honduras vira a la derecha en elección presidencial y se suma a Argentina y Bolivia

Pasadas 24 horas desde los comicios del domingo y con la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) caída, la incertidumbre sobre los resultados de las presidenciales se mantenían se mantenía este lunes en Honduras. Lo único cierto era el liderazgo en los conteos de los dos candidatos de derecha, por lo cual parecía perfilarse el giro político del país centroamericano después de cuatro años de gestión de la presidenta izquierdista Xiomara Castro.

Este domingo, 6,5 millones de hondureños estaban convocados a votar en las elecciones generales, y a pesar de tener unos primeros cómputos bastante claros contra el oficialismo, aún no se sabe quién gobernará el país a partir de enero próximo.

Con el 57,03% de los votos escrutados, la pelea era estrechísima entre las dos primeras opciones: el conservador del Partido Nacional Nasry Asfura, con un 39,91% de los votos, equivalente a 749.022 sufragios, y la opción del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con un 39,89% (748.507 votos). Es decir, una diferencia de apenas 515 votos.

En la tercera ubicación y muy atrás aparecía la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, que con un 19,2% representa a la izquierda de la actual presidenta, Xiomara Castro.

Gracias al pueblo hondureño por acudir a las urnas y ayudarnos a cuidar el proceso electoral.



Hoy, un día después de las Elecciones despertamos en un país con paz, sin actos de violencia y eso es un triunfo para todos los que amamos Honduras.



Quiero informarles que el TREP ha… — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 1, 2025

Justo cuando Asfura y Nasralla alcanzaban un empate, el CNE decidió suspender el conteo preliminar. “Ante este empate técnico, debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2. Y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general”, dijo en X la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

El CNE tiene por ley hasta 30 días para realizar un pronunciamiento oficial con los resultados.

“Paciencia y prudencia, la paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados”, agregó Hall.

De mantenerse estos resultados, se consolida un fuerte retroceso para la izquierda en Honduras. “Honduras podría ser el próximo país de América Latina, después de Argentina y Bolivia, en virar a la derecha después de años de gobierno de izquierda”, destacó el diario británico The Guardian.

Pero también queda de manifiesto la importancia de lo que diga el presidente estadunidense Donald Trump en los comicios de la región: al haber mencionado a Nasry Asfura como su candidato durante la semana pasada, parece haberle dado un envión de votos que, hasta entonces, las encuestas no tenían en cuenta. La elección es a una vuelta, sin opción de balotaje.

Salvador Nasralla en campaña.

Nasry Asfura, conocido bajo los sobrenombres de “Tito” y de “Papi a la orden”, es quien lidera de momento la posibilidad de salir presidente. Con su candidatura se marca el retorno del Partido Conservador al gobierno hondureño, respaldado desde Estados Unidos por Trump. Empresario de la construcción y exalcalde de la capital, Tegucigalpa, el candidato ha llegado a sembrar dudas sobre cómo se podría desarrollar la elección, acusando al oficialista “Libre” y a los militares de tratar de robar las elecciones.

Siguiéndolo de extremadamente cerca, el candidato del Partido Liberal es Salvador Nasralla, un periodista deportivo conocido como “el señor de la televisión”, quien se ha erigido como la opción “anticorrupción”. Llegó a aliarse con Libre, el partido gobernante, pero renunció a su puesto en 2024, y este es su cuarto intento por alcanzar la presidencia hondureña.

Aún cuando en Honduras ha predominado siempre el conservadurismo social y político, ha habido momentos de reformas, y una de las crisis que marcó la política actual fue el golpe militar que vivió el expresidente Manuel Zelaya en 2009. Hoy por hoy gobierna su esposa, Xiomara Castro, que ganó las elecciones con el Partido Libre en 2021.

Bosquejo del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández durante su juicio por narcotráfico. Jane Rosenberg

Al igual que las legislativas hace unas semanas en Argentina, la voz de Trump tuvo presencia en Honduras, y el inquilino de la Casa Blanca no dudó en llamar a votar por Nasry Asfura, llegando a amenazar al país centroamericano de terminar con la ayuda económica si el conservador no ganaba. “Si él no gana, Estados Unidos no seguirá malgastando su dinero”, escribió el viernes en su plataforma Truth Social.

En su opinión, Asfura era un candidato con el que podría trabajar para “combatir a los narcocomunistas”. De ahí en adelante, el conservador aprovechó el respaldo y se autoproclamó “el candidato de Washington”, mostrándose más cercano tanto a Trump como al argentino Javier Milei. De paso, el mandatario estadounidense acusó a Nasralla de estar aliado, en secreto, con el partido de izquierda.

Pero si no era suficiente, el pasado viernes Trump también anunció que indultaría al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, quien cumple una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de cocaína y otros cargos. A pesar de haber convertido a los narcotraficantes en el blanco de un importante esfuerzo militar en el Caribe, Trump afirmó que el hondureño “ha sido, según muchas personas a quienes respeto mucho, tratado con mucha dureza e injusticia”, sin dar más detalles.

Rixi Moncada, la candidata oficialista, durante la votación.

De momento los resultados siguen en pausa, pero la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, pidió a sus seguidores mantenerse “en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100%” de los votos. “Agradecida con el Partido Libre y nuestro pueblo, que masivamente salió a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática. Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones”, escribió Moncada en sus redes sociales.

Moncada había encuadrado esta campaña como una elección entre la “oligarquía golpista”, refiriéndose a lo ocurrido en 2009, versus el socialismo democrático que ella representaba. Tanto en los gobiernos de Zelaya y Castro, Moncada ha sido ministra.

Desde Estados Unidos, en tanto, la representante republicana por Florida, María Elvira Salazar, celebró los resultados preliminares, asegurando que en Honduras “la izquierda comunista ha sido aplastada”. “El pueblo hondureño rechazó contundentemente el socialismo y decidió unirse al sueño de un continente libre, próspero y democrático”, escribió en X.

La izquierda comunista ha sido aplastada en Honduras.



Mientras se siguen contando los votos, una cosa ya es clara: el pueblo hondureño rechazó contundentemente el socialismo y decidió unirse al sueño de un continente libre, próspero y democrático.



Seguimos pendientes de los… — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) December 1, 2025

Por su parte, la periodista hondureña Thelma Mejía se mostró indignada con el indulto que Trump otorgó al expresidente Hernández. Sobre la intervención del inquilino de la Casa Blanca en la campaña, opinó: “Hay que esperar el resultado de todos los votos. Ojalá que no quedemos como una república bananera. Lo de Juan Orlando Hernández es una afrenta para los hondureños”.