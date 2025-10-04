SUSCRÍBETE
Mundo

Pese a plan de paz: registran nuevos ataques y alrededor de 20 muertos en Franja de Gaza

Estos ataques se mantienen pese a que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya pedido a Israel que “pare inmediatamente los bombardeos”.

María José HalabiPor 
María José Halabi
(Foto de BASHAR TALEB / AFP) BASHAR TALEB

Pese al plan de 20 puntos para poner fin al conflicto entre Israel y Hamas, este sábado se han registrado nuevos ataques por parte del Ejército israelí hacia la Franja de Gaza. De acuerdo a medios internacionales, tres ataques aéreos impactaron en Gaza durante este sábado. Además, según a CNN, en las últimas 12 horas se registraron 20 muertos en la Franja de Gaza por ataques de Israel en Gaza.

Los hospitales palestinos informaron este sábado que, entre las 00:00 y las 12:45, hora local, se registraron 11 cadáveres en el Hospital Bautista Al-Ahli de la ciudad de Gaza. También se registraron cadáveres en los hospitales Al-Shifa, Al-Awda y Nasser.

Esto ocurre a pesar de que el Presidente de EE.UU., Donald Trump, le pidiera a Israel que detuviera inmediatamente sus bombardeos.

Así, Israel continuó con su campaña militar durante la noche del sábado, pese a que tanto Hamas como Israel expresaron su voluntad de seguir adelante con la primera fase de la propuesta de Trump.

Además, estos ataques se registraron incluso cuando Israel anunció la “implementación inmediata” de la primera fase del plan de Trump para Gaza.

Según BBC, el ejército israelí ha dicho que la seguridad de sus tropas es una prioridad máxima y advierte que podría ser necesaria “una respuesta rápida para neutralizar cualquier amenaza”.


