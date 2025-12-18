Peter Arnett, ganador del premio Pulitzer, fallece a los 91 años: cubrió guerras de Vietnam y del Golfo

El corresponsal de guerra y ganador del premio Pulitzer, Peter Arnett, falleció este miércoles a los 91 años, de acuerdo con reportes de prensa de Estados Unidos.

Arnett fue relevante en dar a conocer las guerras de Vietnam y del Golfo, donde debió esquivar balas y enfrentamientos militares de la zona en conflicto, lo que en 1966 lo volvió acreedor del prestigioso galardón debido a su cobertura de la guerra de Vietnam, para la agencia The Associated Press (AP).

El periodista falleció en Newport Beach, California, Estados Unidos, rodeado de familiares y amigos que lo acompañaron durante los últimos momentos de su vida.

El reportero estaba afectado de cáncer a la próstata y desde el sábado pasado se encontraba internado en un recinto médico, recibiendo cuidados paliativos. La noticia de su deceso fue confirmada por su hijo Andrew.

Como corresponsal de agencias de noticias, Arnett fue conocido principalmente por informar desde Vietnam, desde 1962 hasta el final de la guerra en 1975, cobertura que lo llevó a obtener el premio.

En este marco, en enero de 1966 Arnett se unió a un batallón de militares estadounidenses que buscaba acabar con francotiradores norvietnamitas, cuando un comandante se detuvo a leer un mapa.

“Mientras el coronel lo observaba, escuché cuatro disparos fuertes mientras las balas atravesaban el mapa y le alcanzaban el pecho, a pocos centímetros de mi cara”. “Se dejó caer al suelo a mis pies”, recordó Arnett durante una charla a la American Library Association en 2013.

A Vietnam, llegó un año después luego de incorporarse a la AP como corresponsal en Indonesia, país desde donde fue expulsado luego de informar de su delicada situación financiera.

Guerra del Golfo

Su nombre se hizo aún más conocido en 1991, después de emitir actualizaciones en directo para CNN sobre la primera Guerra del Golfo, medio al que había llegado 10 años antes.

El comunicador era un decidido reportero, que se quedó en Bagdad, la capital de Irak, cuando Estados Unidos inició los bombardeos en contra del país petrolero.

En esa época, la comunicación se tornaba complicada e inestable, pero Arnett decidió quedarse en su habitación de hotel y desde allí realizó un despacho vía telefónica, con una crónica que permitió conocer el inicio del conflicto bélico.

Con tono neozelandés, afirmó a su interlocutor: “Hubo una explosión justo cerca de mí, quizá lo hayas oído”. “Están atacando el centro de la ciudad” y “creo que esto destruyó el centro de comunicaciones”, fueron parte de los reportes en primera fila.

El fallecido periodista dimitió de CNN en 1999, meses después de que la cadena retirara un reportaje de investigación que no preparó, pero sí narró, alegando que el letal gas nervioso Sarín había sido utilizado contra soldados estadounidenses desertores en Laos en 1970.

No solo informó sobre los combates en primera línea, sino que también obtuvo entrevistas exclusivas y controvertidas con el entonces presidente iraquí Sadam Husein y el futuro cerebro del 11/9, Osama bin Laden.

Durante su carrera profesional, no solo tuvo situaciones de éxito y reconocimiento, sino que también fue criticado por algunas de sus decisiones, como en 2003, cuando fue despedido de NBC y National Geographic tras conceder una entrevista a la TV estatal iraquí, cuando cubría la segunda Guerra del Golfo.

En ella, criticó la estrategia bélica de Estados Unidos, lo que fue tildado como “antiestadounidense”. En 1995 publicó las memorias “En directo desde el campo de batalla: de Vietnam a Bagdad, 35 años en las zonas de guerra del mundo” y hasta avanzada su edad, continuó ligado a la academia del periodismo y los medios de comunicación.