Petro denuncia que huyó de un intento de asesinato en su contra mientras volaba en helicóptero junto a sus hijos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes la existencia de un plan para matarlo, lo que le impidió trasladarse al departamento de Córdoba ante el riesgo de “un ataque contra el helicóptero” en el que viajaba.

El eventual atentado se enmarcaría en las amenazas que el mandatario ha denunciado previamente por parte de grupos narcotraficantes, que buscarían atentar contra su vida.

Las declaraciones fueron realizadas durante un consejo de ministros transmitido en vivo, que se llevó a cabo en la ciudad de Montería con motivo del despliegue de las autoridades frente a las inundaciones que afectan al noreste del país.

En la instancia, Petro señaló que “tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo de dos días no en brazos del amor, si no que escapándome que me maten, por eso anoche no pude llegar. Dos horas (volando), porque no podíamos aterrizar donde dije que había que hacerlo”.

“Pero ni siquiera donde tenía que aterrizar prendieron luces, en cambio por la mañana no aterricé donde debía, porque temía que al helicóptero le iban a disparar con mis hijos también”, agregó el mandatario.

“Hice lo que sé hacer: cogimos mar abierto cuatro horas y llegué donde no tenía que llegar, pero llegué y vengo así”, añadió.

Cabe destacar que desde el inicio de su mandato, en agosto de 2022, Petro ha denunciado en varias ocasiones intentos de asesinato en su contra.

Asimismo, el Presidente reveló este martes que, previo a su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, ordenó el retiro de un general de la Policía local, a quien —según afirmó— “alguien le dio la orden” de colocar “sustancias psicoactivas” en uno de los vehículos en los que se moviliza, con el objetivo de poner en entredicho su imagen justo antes de reunirse con el entonces presidente de Estados Unidos.

La denuncia de Petro ocurre en momentos en que el país enfrenta un clima de violencia frente a las elecciones presidenciales de mayo próximo donde se escogerá a su sucesor. Con todo, esta misma jornada se denunció el presunto secuestro de la senadora de la coalición oficialista Pacto Histórico, Aida Quilcué.

Tras la denuncia, se confirmó por parte de las autoridades de gobierno, que Quilcué, junto a su escolta de seguridad, fueron encontrados con vida.