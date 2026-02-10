Hallan con vida a senadora colombiana Aida Quilcué y a sus escoltas tras denuncia de secuestro

Las autoridades de Colombia informaron este martes que la senadora Aida Quilcué, integrante de la coalición oficialista Pacto Histórico, y sus escoltas fueron encontrados con vida luego de que su equipo denunciara su presunto secuestro en el departamento del Cauca, en el sur del país.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien señaló en redes sociales que “la guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora Aida Quilcué y sus escoltas. Todos están bien ”. En el mismo mensaje, el secretario de Estado agregó que avanzarán “con mayor contundencia para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”.

La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora @aida_quilcue y sus escoltas. Todos están bien.



Nuestro Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada. https://t.co/MTYXYJOhO1 pic.twitter.com/dxpxdOfbxI — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) February 10, 2026

Poco antes, el propio Sánchez había dado cuenta de que las fuerzas de seguridad localizaron la camioneta en la que se desplazaba la parlamentaria, quien además es líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), aunque en ese momento no se encontraron personas en su interior.

El equipo de Quilcué había denunciado su secuestro “en el tramo Inzá-Totoro Cauca”, lo que activó un amplio operativo de búsqueda en la zona.

La senadora fue reconocida en 2021 con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y llegó al Senado con el respaldo del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Además, ejerció como consejera de Derechos Humanos y paz de la UNESCO. En 2022, la parlamentaria denunció haber recibido más de un centenar de amenazas de muerte.

En su historial personal, también figura el asesinato de su esposo, Edwin Legarda, quien murió en diciembre de 2008 tras recibir disparos de soldados cuando se dirigía en automóvil a la ciudad de Popayán, en el Cauca. El hecho fue condenado por diversas organizaciones indígenas y por ONG como Amnistía Internacional.

El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión en algunas regiones del país, luego de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmara recientemente su responsabilidad en un atentado que dejó dos escoltas muertos del senador Jairo Castellanos, responsabilizando del ataque al equipo de seguridad por no acatar los controles establecidos en el departamento de Arauca.