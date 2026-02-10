SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Hallan con vida a senadora colombiana Aida Quilcué y a sus escoltas tras denuncia de secuestro

    El equipo de la legisladora había denunciado el presunto secuestro. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, afirmó que el gobierno avanzará “con mayor contundencia para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”.

    Por 
    Europa Press
     
    Luis Cerda

    Las autoridades de Colombia informaron este martes que la senadora Aida Quilcué, integrante de la coalición oficialista Pacto Histórico, y sus escoltas fueron encontrados con vida luego de que su equipo denunciara su presunto secuestro en el departamento del Cauca, en el sur del país.

    El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien señaló en redes sociales que “la guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora Aida Quilcué y sus escoltas. Todos están bien. En el mismo mensaje, el secretario de Estado agregó que avanzarán “con mayor contundencia para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”.

    Poco antes, el propio Sánchez había dado cuenta de que las fuerzas de seguridad localizaron la camioneta en la que se desplazaba la parlamentaria, quien además es líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), aunque en ese momento no se encontraron personas en su interior.

    El equipo de Quilcué había denunciado su secuestro “en el tramo Inzá-Totoro Cauca”, lo que activó un amplio operativo de búsqueda en la zona.

    La senadora fue reconocida en 2021 con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y llegó al Senado con el respaldo del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Además, ejerció como consejera de Derechos Humanos y paz de la UNESCO. En 2022, la parlamentaria denunció haber recibido más de un centenar de amenazas de muerte.

    En su historial personal, también figura el asesinato de su esposo, Edwin Legarda, quien murió en diciembre de 2008 tras recibir disparos de soldados cuando se dirigía en automóvil a la ciudad de Popayán, en el Cauca. El hecho fue condenado por diversas organizaciones indígenas y por ONG como Amnistía Internacional.

    El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión en algunas regiones del país, luego de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmara recientemente su responsabilidad en un atentado que dejó dos escoltas muertos del senador Jairo Castellanos, responsabilizando del ataque al equipo de seguridad por no acatar los controles establecidos en el departamento de Arauca.

    Más sobre:ColombiaAida Quilcué

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Superintendencia de Pensiones define régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    Carabineros detiene a cinco sujetos por maltrato a caballos y apuestas ilegales en Quilicura

    Denuncian el secuestro de una senadora colombiana de la coalición gobernante que lidera Petro

    Secretario de Comercio de EE.UU. admite haber comido con Epstein de camino a su isla privada

    Alcaldesa de Quilpué apunta a administración anterior por informe de Contraloría sobre las irregularidades tras megaincendio

    Lo más leído

    1.
    Un tribunal de Estados Unidos permite al Gobierno revocar la protecciones a más de 60.000 migrantes de varios países

    Un tribunal de Estados Unidos permite al Gobierno revocar la protecciones a más de 60.000 migrantes de varios países

    2.
    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami

    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami

    3.
    China expresa su apoyo a Cuba y critica la “interferencia extranjera” y las “prácticas inhumanas” contra la isla

    China expresa su apoyo a Cuba y critica la “interferencia extranjera” y las “prácticas inhumanas” contra la isla

    4.
    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    5.
    Tras denuncia de secuestro: Fiscalía venezolana explica razones para volver a detener al opositor Juan Pablo Guanipa

    Tras denuncia de secuestro: Fiscalía venezolana explica razones para volver a detener al opositor Juan Pablo Guanipa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles
    Chile

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Carabineros detiene a cinco sujetos por maltrato a caballos y apuestas ilegales en Quilicura

    Alcaldesa de Quilpué apunta a administración anterior por informe de Contraloría sobre las irregularidades tras megaincendio

    Superintendencia de Pensiones define régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones define régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional

    Bolsa de Santiago cierra con pérdidas arrastrada por acciones de Latam Airlines y Entel

    Tío Wom tras perder batalla por Telefónica: “Millicom, bienvenido a Chile”

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona
    Tendencias

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    West Ham corta racha de victorias de Manchester United y el hincha viral seguirá sin cortarse el cabello
    El Deportivo

    West Ham corta racha de victorias de Manchester United y el hincha viral seguirá sin cortarse el cabello

    Alejandro Tabilo y Tomás Barrios sufren para seguir avanzando en el ATP de Buenos Aires

    Tras salvar tres puntos de partido en contra: Tomás Barrios avanza en Buenos Aires por el retiro de Thiago Seyboth Wild

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok
    Tecnología

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género
    Cultura y entretención

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU
    Mundo

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    Hallan con vida a senadora colombiana Aida Quilcué y a sus escoltas tras denuncia de secuestro

    Denuncian el secuestro de una senadora colombiana de la coalición gobernante que lidera Petro

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl