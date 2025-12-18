SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Petro invita a Machado a hablar con él en Colombia “de la paz del Caribe y no de invasiones”

    El presidente colombiano aseguró que Simón Bolívar "se lo agradecería", recordando que este 17 de diciembre se conmemora su fallecimiento, para luego agregar que el famoso político venezolano no habría aceptado “invasiones a su patria”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó este miércoles a visitar su país y “hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones” a la opositora venezolana María Corina Machado, quien anunció que abandonó Oslo tras recoger la semana pasada el Premio Nobel de la Paz.

    “Estados Unidos y América Latina deben rehacer su pacto de convivencia sobre la base de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, argumentó Petro en su cuenta de la red social X, antes de señalar que: “Por eso la señora Corina, que invito a venir físicamente a Colombia a dictar su conferencia libremente, podría (...) hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones”.

    El mandatario colombiano aseguró que Simón Bolívar “se lo agradecería”, recordando que este 17 de diciembre se conmemora su fallecimiento. “No creo que Bolívar aceptara invasiones a su patria, pero a la hora de morir, pidió la paz y la unión para la patria grande”, sostuvo.

    La líder de la oposición de Venezuela, que hasta el momento no ha hecho ningún comentario al respecto, ya abandonó la capital de Noruega, donde pasó una semana con motivo del Premio Nobel de la Paz. Así lo confirmó el primer ministro del país nórdico, Jonas Gahr Store, en declaraciones a la agencia de noticias Bloomberg.

    Por otra parte, Petro aseguró en el mismo mensaje que “sustentar medidas soberanas sobre la propiedad de la Nación no es robo”, en respuesta a las declaraciones vertidas en la víspera por su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con incrementar las presiones a Caracas si no le entrega “de inmediato” el petróleo que “le ha sido robado”.

    “En Estados Unidos el propietario del subsuelo es el propietario del suelo, (mientras que) en América Latina el propietario del subsuelo es la nación por orden Constitucional. Aquí lo que surge es una falta de entendimiento total de legislaciones diferentes que deben ser respetadas porque fueron respaldadas electoralmente por los pueblos soberanos”, sostuvo Petro.

    El jefe de Estado colombiano argumentó que “de una manera similar, México podría reclamar a (Estados Unidos) Texas, California, La Florida (y) Nuevo México, porque hacían parte del territorio mexicano y fueron tomadas a la fuerza”.

    Más sobre:Gustavo PetroMaría Corina MachadoInvitaciónPazInvasión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Maduro asegura que un gobierno impuesto en Venezuela “no duraría ni 47 horas”

    EE.UU. mata a cuatro hombres en un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico

    Peter Arnett, ganador del premio Pulitzer, fallece a los 91 años: cubrió guerras de Vietnam y del Golfo

    Trump pone fin a la expectación y no se pronuncia sobre Venezuela en su mensaje a la nación

    Autoridades confirman causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelle y el día del deceso

    Los hijos de Rob y Michele Reiner rompen el silencio tras las devastadoras muertes de sus padres

    Lo más leído

    1.
    Assange denuncia a la Fundación Nobel por convertir el premio de la paz en un “instrumento de guerra”

    Assange denuncia a la Fundación Nobel por convertir el premio de la paz en un “instrumento de guerra”

    2.
    En medio de expectación por discurso de Trump: Demócratas de la Cámara de Representantes presentan resoluciones contra una guerra en Venezuela

    En medio de expectación por discurso de Trump: Demócratas de la Cámara de Representantes presentan resoluciones contra una guerra en Venezuela

    3.
    Maduro asegura que un gobierno impuesto en Venezuela “no duraría ni 47 horas”

    Maduro asegura que un gobierno impuesto en Venezuela “no duraría ni 47 horas”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso
    Chile

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso

    Chomali, FF.AA. y policías: Kast lidera reuniones protocolares

    H3N2 en la mira del Minsal: cómo la amenaza de la “supergripe” activó al ministerio y su plan preventivo

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición
    Negocios

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía

    Priscila Robledo: “Hay razones para estar más optimistas en términos de crecimiento”

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE
    Tendencias

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa
    El Deportivo

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa

    El primer fracaso del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: queda eliminado de la Copa del Rey

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Autoridades confirman causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelle y el día del deceso
    Cultura y entretención

    Autoridades confirman causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelle y el día del deceso

    Los hijos de Rob y Michele Reiner rompen el silencio tras las devastadoras muertes de sus padres

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Petro invita a Machado a hablar con él en Colombia “de la paz del Caribe y no de invasiones”
    Mundo

    Petro invita a Machado a hablar con él en Colombia “de la paz del Caribe y no de invasiones”

    Maduro asegura que un gobierno impuesto en Venezuela “no duraría ni 47 horas”

    EE.UU. mata a cuatro hombres en un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar