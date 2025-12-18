Petro invita a Machado a hablar con él en Colombia “de la paz del Caribe y no de invasiones”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó este miércoles a visitar su país y “hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones” a la opositora venezolana María Corina Machado, quien anunció que abandonó Oslo tras recoger la semana pasada el Premio Nobel de la Paz.

“Estados Unidos y América Latina deben rehacer su pacto de convivencia sobre la base de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, argumentó Petro en su cuenta de la red social X, antes de señalar que: “Por eso la señora Corina, que invito a venir físicamente a Colombia a dictar su conferencia libremente, podría (...) hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones”.

El mandatario colombiano aseguró que Simón Bolívar “se lo agradecería”, recordando que este 17 de diciembre se conmemora su fallecimiento. “No creo que Bolívar aceptara invasiones a su patria, pero a la hora de morir, pidió la paz y la unión para la patria grande”, sostuvo.

La líder de la oposición de Venezuela, que hasta el momento no ha hecho ningún comentario al respecto, ya abandonó la capital de Noruega, donde pasó una semana con motivo del Premio Nobel de la Paz. Así lo confirmó el primer ministro del país nórdico, Jonas Gahr Store, en declaraciones a la agencia de noticias Bloomberg.

Por otra parte, Petro aseguró en el mismo mensaje que “sustentar medidas soberanas sobre la propiedad de la Nación no es robo”, en respuesta a las declaraciones vertidas en la víspera por su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con incrementar las presiones a Caracas si no le entrega “de inmediato” el petróleo que “le ha sido robado”.

“En Estados Unidos el propietario del subsuelo es el propietario del suelo, (mientras que) en América Latina el propietario del subsuelo es la nación por orden Constitucional. Aquí lo que surge es una falta de entendimiento total de legislaciones diferentes que deben ser respetadas porque fueron respaldadas electoralmente por los pueblos soberanos”, sostuvo Petro.

El jefe de Estado colombiano argumentó que “de una manera similar, México podría reclamar a (Estados Unidos) Texas, California, La Florida (y) Nuevo México, porque hacían parte del territorio mexicano y fueron tomadas a la fuerza”.