Philip M. Tierno, Jr., microbiólogo de la Universidad de Nueva York: “En EE.UU. no se respetan las medidas, porque se sigue el ejemplo de un Presidente anti-ciencia”

Con más de 35 años de experiencia en el campo de la microbiología clínica y médica, Philip M. Tierno Jr. es un experto en los peligros de los gérmenes, desde el resfriado común hasta la Escherichia coli, la enfermedad de Lyme, la encefalitis, el mal de las vacas locas y el ántrax. No en vano, el conocido microbiólogo fue apodado cariñosamente como “Dr. Germen” por el presentador de la cadena CNN Chris Cuomo.

Nacido en Brooklyn, en 1943, Tierno hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de Nueva York, donde recibió un máster en 1974 y su doctorado en 1977. Miembro de numerosas y respetadas sociedades científicas, el profesor de Microbiología y Patología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York ayudó a resolver el misterio detrás del síndrome de shock tóxico. También ha estado involucrado en la investigación del sida.

Invitado estable a programas de televisión como 20/20, Oprah, Primetime, Dateline, Today y Good Morning America, Tierno también es autor de varios libros científicos, entre ellos The Secret Life of Germs (2001) y Protect Yourself Against Bioterrorism (2002). En el primero de ellos plantea que el 80% de los gérmenes se esparcen a través de lo que tocamos.

Es precisamente por estos conocimientos que en los últimos meses Tierno se ha vuelto fuente de consulta respecto de las vías de contagio del nuevo coronavirus. Por ejemplo, la agencia Reuters lo entrevistó a raíz del caso de una mujer que trabajaba como guía de un bus turístico en Japón que transportó turistas de Wuhan -el foco de la infección en China- y que se contagió de Covid-19. La funcionaria dio positivo por primera vez a fines de enero y fue dada de alta del hospital a principios de febrero después de mostrar signos de recuperación. Pocos días más tarde, la mujer comenzó a mostrar síntomas y se hizo la prueba de nuevo, dando otro resultado positivo. “Una vez que tiene la infección, podría permanecer latente con síntomas mínimos”, explicó Tierno a Reuters. “Y luego puedes tener una exacerbación si llega a los pulmones”, detalló.

En momentos en que los casos de Covid-19 comienzan a mostrar un nuevo repunte en Estados Unidos, Tierno entregó a La Tercera su análisis de la situación en ese país. Junto con criticar duramente la actitud del Presidente Donald Trump frente a la pandemia, también advirtió que el país enfrentará una segunda ola en el próximo otoño boreal.

¿Cómo define el estado actual de la pandemia en Estados Unidos?

La situación ha tenido un repunte en muchos estados que no cumplen (las medidas sanitarias y de distanciamiento social).

¿Cree que Estados Unidos ya ha enfrentado lo peor de la pandemia o no?

Creo que empeorará un poco antes de mejorar, ya que las personas se darán cuenta de que deben cumplir con la ciencia.

Los estadounidenses que ignoran los consejos sobre el coronavirus son una “receta para el desastre”, dijo Anthony Fauci, médico asesor de la Casa Blanca, en una entrevista con CNN. ¿Por qué los norteamericanos ignoran las medidas sanitarias?

Los estadounidenses están ignorando (las medidas) porque tenemos un Presidente y un vicepresidente ignorantes y no calificados. Muchos siguen su ejemplo de no cumplirlas.

¿Qué tan serio puede ser el “desastre” del que advierte Fauci?

Eso depende de si las personas finalmente se dan cuenta de que deben cooperar.

Al menos 16 estados han pausado o revertido sus planes de reapertura a medida que Estados Unidos ve un aumento en los casos de coronavirus en todo el territorio. ¿Cree que fue un error levantar las restricciones tan rápido?

Sí, por supuesto que lo fue. No había justificación para reabrir, pero el Presidente condonó su reapertura porque no quería que interfiriera con su campaña de reelección. Los científicos y los médicos le advirtieron que no reabriera tempranamente esos estados, pero solo le preocupa su campaña electoral, entonces él es anti-ciencia.

¿EE.UU. está experimentando una segunda ola de contagios, o no?

No, esta sigue siendo la primera ola. La segunda vendrá en el otoño, concomitante con la influenza.

Según Fauci, es “improbable” que Estados Unidos logre inmunidad de rebaño frente al coronavirus incluso con una vacuna. Sugirió también que esta no sería completamente efectiva. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Creo que si hay una vacuna lograremos la inmunidad de rebaño (60-80%).