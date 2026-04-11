Policía de Nueva York abatió a hombre que apuñaló a tres personas en el metro

Durante la mañana de este sábado, la policía de Nueva York acudió ante el aviso de un hombre armado con un machete que atacó a tres personas de manera aleatoria en el metro de esa ciudad.

Fue en uno de los andenes de Grand Central Station -una de las zonas más transitadas del sistema de metro-, cerca de las 9.40 horas.

La comisionada Jessica Tisch, dijo en una rueda de prensa que se le pidió al hombre que soltara el arma en 20 ocasiones, pero el sujeto se negó a hacer caso a la orden de los policías. Tras esto, uno de los uniformados le disparó dos veces .

This was the weapon recovered at the scene. pic.twitter.com/J1gxyECKm3 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 11, 2026

La policía identificó al atacante como Anthony Griffin, de 44 años, quien, como informaron, tenía tres arrestos previos y en el momento de los hechos señalaron que se comportaba de forma errática y que se llamaba a sí mismo “Lucifer”.

Tisch dijo que las personas heridas son un hombre de 84 años, otro de 65 y una mujer de 70 años, pero que no sufrieron heridas que supongan riesgo de muerte.