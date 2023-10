Policía portuguesa ofrece disculpas a familia de Madeleine McCann por deficiente manejo de investigación



Madeleine McCann, la niña británica desaparecida desde 2007 en Porugal.

Las autoridades policiales portuguesas reconocen que sus pericias no se llevaron a cabo de forma adecuada y no se dio suficiente importancia a la desaparición de la niña. Kate y Guerry McCann no se han pronunciado al respecto, mientras que la desaparición de su hija sigue sin resolverse desde 2007.