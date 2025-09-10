SUSCRÍBETE
Mundo

Polonia cierra su espacio aéreo tras el reporte de drones rusos y despliega a sus Fuerzas Armadas

FF.AA. calificaron la operación del Kremlin como un acto de "violación repetitivo" a sus cielos, por lo que desplegaron a su fuerza aérea.

Rodrigo Gómez S. 
Rodrigo Gómez S.
Imagen referencial.

Este martes, hasta cuatro aeropuertos de Polonia cesaron su funcionamiento, incluso el más grande en la capital, Varsovia, producto del reporte de drones rusos sobre los cielos polacos, desde donde optaron por cerrar el espacio aéreo.

La medida se tomó en torno a los reportes de Ucrania, que alertaron a Polonia, de que al menos un dron de origen ruso se dirigía hasta la ciudad de Rzeszow, en el oeste de Polonia, de acuerdo a una publicación dada por la Fuerza Aérea de Ucrania en Telegram, la cual fue eliminada posteriormente, de acuerdo a Reuters, en un reporte que también fue replicado por CNN.

Debido a lo anterior, desde las Fuerzas Armadas de Polonia, precisaron que “los aviones polacos y aliados están operando en nuestro espacio aéreo, mientras que los sistemas de reconocimiento de radar y defensa aérea terrestre se han llevado al más alto estado de preparación”.

También se instó a los residentes a quedarse en sus casas, mientras hay una operación militar “en curso”, que busca neutralizar el objeto de origen ruso o en su defecto, ubicar los restos de estos.

La acción del Kremlin, se calificó como “una violación repetitiva” del espacio aéreo de Polonia.

El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia, informó en X que “durante el ataque de hoy por parte de la Federación Rusa que lleva a cabo ataques contra objetos ubicados en el territorio de Ucrania, nuestro espacio aéreo fue violado repetidamente por objetos tipo dron”.

Posteriormente, el viceministro de Defensa, Cezary Tomczyk. confirmó que “sobre Polonia se está llevando a cabo una operación para neutralizar objetos que han violado y excedido la frontera de la República de Polonia”.

“Todos los servicios están en acción. Les pedimos que sigan los anuncios del ejército y la policía polacos”, agregó.

