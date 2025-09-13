Polonia despliega aviones ante la amenaza de ataques con drones rusos

La Fuerza Aérea de Polonia y aliados de la OTAN hicieron despegar este sábado varios cazas debido a la presencia, una vez más, de drones en regiones cercanas a la frontera del país.

La operación “preventiva”, como lo calificaron sus autoridades, se concretó en áreas vecinas a Ucrania y obligó a cerrar el aeropuerto en la ciudad de Lublin, en el este polaco.

La alerta fue levantada dos horas después de su activación, como informó el gobierno local. “El estado de emergencia fue levantado. Quiero dar las gracias a todos los implicados en la operación, en el aire y en tierra. Seguimos vigilantes”, publicó el primer ministro polaco, Donald Tusk, en su cuenta en la red social X.

Esto luego de que el mismo Tusk, a las 18.30 horas -hora local-, publicase en la misma plataforma que se habían iniciado “operaciones aéreas preventivas” en el espacio aéreo polaco debido a la amenaza que representan los drones rusos que operan sobre zonas cercanas de Ucrania.

Como consignó The Guardian, en ese mismo momento la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea informó que el aeropuerto de Lublin había sido cerrado al tráfico aéreo “debido a actividades de aviación militar” y el centro de seguridad del gobierno advirtió sobre una amenaza de ataque aéreo que afecta a varios condados fronterizos de la región.

También en la región de Tulcea, en el este de Rumania, se movilizaron dos cazas F-16 rumanos con base en Fetesti, tras detectarse un dron este mismo sábado. El Ministerio de Defensa rumano informó de que el dron no sobrevoló ninguna zona habitada y que no supuso ninguna amenaza.

Estos incidentes se producen después de la localización de restos de drones rusos en hasta 17 municipios polacos, la mayoría en Lublin, en la noche del 9 al 10 de septiembre, lo que provocó la activación de una alerta por parte de Varsovia y la OTAN.

Rusia afirmó que no atacó a Polonia el miércoles, y Bielorrusia, aliado de Moscú, afirmó que los drones se extraviaron porque estaban bloqueados. Pero los líderes europeos expresaron su certeza de que las incursiones fueron una provocación deliberada por parte del Gobierno ruso.

Hace poco varios países de Europa, como Francia, Alemania y Suecia, anunciaron que reforzarán su contribución a la defensa aérea de Polonia en su frontera oriental con Ucrania y Bielorrusia.