SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Polonia despliega aviones ante la amenaza de ataques con drones rusos

La operación “preventiva” se concretó en áreas vecinas a Ucrania y obligó a cerrar el aeropuerto en la ciudad de Lublin, en el este polaco. En la región de Tulcea, el Gobierno de Rumania también movilizó dos cazas F-16 por la misma alarma.

Por 
Lya Rosen
Aviones de combate de Polonia. Europa Press/Archivo.

La Fuerza Aérea de Polonia y aliados de la OTAN hicieron despegar este sábado varios cazas debido a la presencia, una vez más, de drones en regiones cercanas a la frontera del país.

La operación “preventiva”, como lo calificaron sus autoridades, se concretó en áreas vecinas a Ucrania y obligó a cerrar el aeropuerto en la ciudad de Lublin, en el este polaco.

La alerta fue levantada dos horas después de su activación, como informó el gobierno local. “El estado de emergencia fue levantado. Quiero dar las gracias a todos los implicados en la operación, en el aire y en tierra. Seguimos vigilantes”, publicó el primer ministro polaco, Donald Tusk, en su cuenta en la red social X.

Esto luego de que el mismo Tusk, a las 18.30 horas -hora local-, publicase en la misma plataforma que se habían iniciado “operaciones aéreas preventivas” en el espacio aéreo polaco debido a la amenaza que representan los drones rusos que operan sobre zonas cercanas de Ucrania.

Como consignó The Guardian, en ese mismo momento la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea informó que el aeropuerto de Lublin había sido cerrado al tráfico aéreo “debido a actividades de aviación militar” y el centro de seguridad del gobierno advirtió sobre una amenaza de ataque aéreo que afecta a varios condados fronterizos de la región.

También en la región de Tulcea, en el este de Rumania, se movilizaron dos cazas F-16 rumanos con base en Fetesti, tras detectarse un dron este mismo sábado. El Ministerio de Defensa rumano informó de que el dron no sobrevoló ninguna zona habitada y que no supuso ninguna amenaza.

Estos incidentes se producen después de la localización de restos de drones rusos en hasta 17 municipios polacos, la mayoría en Lublin, en la noche del 9 al 10 de septiembre, lo que provocó la activación de una alerta por parte de Varsovia y la OTAN.

Rusia afirmó que no atacó a Polonia el miércoles, y Bielorrusia, aliado de Moscú, afirmó que los drones se extraviaron porque estaban bloqueados. Pero los líderes europeos expresaron su certeza de que las incursiones fueron una provocación deliberada por parte del Gobierno ruso.

Hace poco varios países de Europa, como Francia, Alemania y Suecia, anunciaron que reforzarán su contribución a la defensa aérea de Polonia en su frontera oriental con Ucrania y Bielorrusia.

Más sobre:PoloniadronesUcraniafronteraRusiacazasOTANRumaniaLublin

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

El chileno Cristóbal Tapia de Veer tras su cuarto Emmy: “The White Lotus se ha ido transformando en un McDonald’s”

Rojos y mariquitas: un relato de Jaime Bayly

Felipe Pigna, historiador argentino: “Mi visión de José Miguel Carrera no es muy positiva, jugó para el lado equivocado”

Chile en 1810: los mitos en torno a una nación en ciernes

Horacio Salinas: “Juntarse con mis ex compañeros para celebrar los 60 años de Inti-Illimani sería un acto de cinismo”

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

5.
Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”
Exclusivo

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré

Servicios

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Cómo era el modus operandi de la red colombiana de préstamos ilegales y lavado de dinero en Concepción
Chile

Cómo era el modus operandi de la red colombiana de préstamos ilegales y lavado de dinero en Concepción

Manuel Monsalve: “Cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito”

Oposición emplaza a Jara por fallo que inhabilita a Jadue a competir en las parlamentarias

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport
Negocios

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

¿Por qué invertir en Chile?

¿Cuánto gana Walmart en Chile? La desconocida cifra del gigante del retail

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre
Tendencias

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Arde Independiente: hinchas molestos, estira su racha sin ganar y se queda sin entrenador
El Deportivo

Arde Independiente: hinchas molestos, estira su racha sin ganar y se queda sin entrenador

Copa Davis: Christian Garin sufre más de la cuenta para ganar el primer punto de Chile ante Luxemburgo

En vivo: la UC va por una nueva victoria en su visita contra Deportes Limache

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”
Cultura y entretención

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

El chileno Cristóbal Tapia de Veer tras su cuarto Emmy: “The White Lotus se ha ido transformando en un McDonald’s”

Rojos y mariquitas: un relato de Jaime Bayly

Polonia despliega aviones ante la amenaza de ataques con drones rusos
Mundo

Polonia despliega aviones ante la amenaza de ataques con drones rusos

Netanyahu afirma que eliminar a los líderes de Hamas pondría fin a la guerra en Gaza

Republicanos oficia a Gajardo por “retraso injustificado de nombramientos de jueces” en Antofagasta, Santiago y Valdivia

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté