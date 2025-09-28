Polonia y Dinamarca cierran su espacio aéreo tras ofensiva rusa con drones y misiles sobre Ucrania

Polonia y Dinamarca anunciaron el cierre parcial de su espacio aéreo durante este fin de semana, en medio de un nuevo repunte de la ofensiva rusa contra Ucrania.

En ese sentido, las decisiones, adoptadas por motivos de seguridad, responden tanto a la actividad militar en la frontera oriental como a la protección de eventos internacionales en curso.

En el caso polaco, las Fuerzas Armadas informaron que durante varias horas se restringió el tráfico aéreo en zonas cercanas a las ciudades de Lublin y Rzeszów, tras detectar “actividades militares no planificadas relacionadas con la seguridad del Estado”.

El Ejército confirmó que aviones polacos y de países aliados comenzaron a operar en el espacio aéreo nacional debido a los recientes ataques rusos contra Ucrania.

“En relación con la actividad de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa que está llevando a cabo ataques en el territorio de Ucrania, aviones polacos y aliados han comenzado a operar en nuestro espacio aéreo”, señaló la institución castrense en X. Según detallaron, estas maniobras son de carácter “preventivo”, con el despliegue de cazas y sistemas de defensa antiaérea en alerta máxima.

El caso de Dinamarca

En paralelo, Dinamarca prohibió el uso de drones civiles en todo su territorio entre el lunes 29 de septiembre y el viernes 3 de octubre, medida que coincide con la cumbre informal de líderes europeos en Copenhague.

El ministro de Transporte, Thomas Danielsen, advirtió que en los últimos días se avistaron drones cerca de instalaciones militares. “No podemos aceptar que drones extranjeros creen incertidumbre y trastornos en la sociedad”, afirmó.

Las restricciones aéreas se produjeron tras un ataque masivo contra Ucrania que dejó al menos tres muertos en Kiev y varios heridos en Zaporiyia. Según el presidente Volodímir Zelenski, Rusia lanzó más de 500 drones y 40 misiles en una ofensiva que se prolongó por más de 12 horas.

Desde Moscú, el Ministerio de Defensa aseguró que durante la misma jornada interceptó 41 drones ucranianos y ejecutó un “ataque masivo con armas de precisión de largo alcance” contra objetivos militares e infraestructura de aeródromos en Ucrania.