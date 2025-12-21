SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    PP gana en Extremadura, bastión del PSOE, en duro golpe para Pedro Sánchez

    Aunque el opositor Partido Popular ganó las elecciones autonómicas, quedó a cuatro asientos para la mayoría absoluta, por lo que necesitará al partido de extrema derecha Vox para gobernar.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    María Guardiola, la candidata del PP y ganadora de las elecciones de Extremadura, votando en Cáceres.

    El opositor Partido Popular (PP) ganó este domingo las elecciones autonómicas de Extremadura, en España. La candidata del PP y actual presidenta de la Junta, María Guardiola, obtuvo 29 escaños en el Parlamento autonómico, lo que la convierte en la primera fuerza, aunque queda a cuatro representantes de la mayoría absoluta.

    Con el 95,66% escrutado, el PP gana las elecciones con 29 diputados, uno más de los que tenía. Necesitará al partido de extrema derecha Vox para gobernar, que crece de 6 parlamentarios hasta 11: más del doble de los conseguidos en 2023.

    El oficialista PSOE baja 10 y se queda en 18 escaños. Unidas por Extremadura absorbe parte de esa caída y sube 3 hasta los 7 diputados. La mayoría absoluta está en 33 de un total de 65.

    Extremadura celebró este domingo sus elecciones autonómicas, en las que la ciudadanía renovó para los próximos cuatro años la composición de la Asamblea, integrada por 65 diputados -36 por la circunscripción de Badajoz y 29 por la de Cáceres. La participación alcanzó el 50,64% de los electores.

    Ya con el 29% de los votos escrutados, la diferencia era importante. Desde el PP analizaban al respecto: “La derecha está en estos momentos en casi el 60% del voto en el feudo por excelencia de la izquierda en España”.

    “Es un mérito exclusivo de Pedro Sánchez. Las políticas basadas en levantar muros entre españoles están siendo derribadas en las urnas. La derrota no es de Miguel Ángel Gallardo. Es del presidente del gobierno que debería comparecer esta misma noche para asumir su fracaso en primera persona”, destacó el diario El Mundo.

    El candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, compareció al final del escrutinio y afirmó: “El resultado es malo, muy malo”. “Lo destaco sin paliativos. Lo que menos me preocupa es mi futuro político. Por encima de Miguel Ángel Gallardo está el PSOE de Extremadura”, indicó el político.

    Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE, compareció para hacer una breve valoración del “mal resultado” obtenido por el PSOE en Extremadura. Torró felicitó a Guardiola y lamentó que no se haya conseguido movilizar al electorado progresista. “Los socialistas seguiremos trabajando para que extinga tenga un proyecto de derechos y no de derechas”, añadió.

    “María Guardiola ha arrasado a la izquierda en Extremadura, región que siempre fue socialista. Felicidades. Pedro Sánchez pierde cada vez que hay elecciones”, festejó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP.

    EspañaExtremaduraPPPSOEVox

