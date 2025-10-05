Putin advierte que el envío de misiles Tomahawk a Ucrania podría dañar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió este domingo que la posible decisión de Estados Unidos sobre enviar misiles Tomahawk a Ucrania podría dañar las relaciones entre Rusia y Washington.

“Esta (posible decisión) arruinará nuestras relaciones o al menos la tendencia positiva emergente en estas relaciones”, sostuvo Putin de acuerdo a lo recogido por la agencia estatal de noticias rusa Tass.

Putin también comentó el discurso que dio el pasado jueves en la sesión plenaria del Club de Discusión Valdái. En esa instancia, el líder del Kremlin aseveró que está siguiendo de cerca “la creciente militarización en Europa” y que “la respuesta a tales amenazas será muy significativa”.

En referencia a esas declaraciones, Putin sostuvo esta jornada: “Y, bueno, cómo reaccionar ante esto depende de mis homólogos (líderes occidentales). Siempre soy sincero en mis discursos”.

El domingo pasado, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance confirmó que están evaluando una solicitud de Ucrania para obtener los misiles de largo alcance Tomahawk como medio de defensa ante el conflicto bélico que mantiene con Rusia. “Lo que decida hacer el presidente (Donald Trump) será lo que esté en los mejores intereses de los Estados Unidos de América. Esa es la luz guía de sus decisiones de política exterior, de sus decisiones de defensa. Y será el mismo criterio que apliquemos para responder esta pregunta sobre los Tomahawks", zanjó.

Los citados proyectiles pueden alcanzar objetivos de hasta unos 2.400 kilómetros de distancia, capacidad que aumentaría las posibilidades de que Ucrania lance ataques al interior de Rusia, considerando que entre las capitales de ambos países -Kiev y Moscú- hay aproximadamente 750 kilómetros de distancia en línea recta.

Hasta ahora, EE.UU. sólo había permitido que Ucrania utilizara el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS) para atacar Rusia, cuya capacidad es más de cinco veces menor a la de los misiles Tomahawk.