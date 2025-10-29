SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo “Poseidón”, con capacidad para portar cabezas nucleares

El presidente ruso afirma que "no hay métodos de interceptación" y que este dron submarino "no tiene igual en el mundo".

Por 
Europa Press
El presidente ruso Vladimir Putin habla con periodistas en el Centro Educativo Sirius de Sochi, el 19 de mayo de 2025, tras una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump. Foto: Archivo VYACHESLAV PROKOFYEV

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este miércoles que Moscú ha probado con éxito el supertorpedo “Poseidón”, disparado desde un submarino y con capacidad para portar cabezas nucleares, antes de destacar que este armamento no tiene equivalentes en otros países del mundo.

Ilustración del Ministerio de Defensa ruso del vehículo submarino no tripulado de propulsión nuclear "Poseidón". Foto: Ministerio de Defensa ruso

“Ayer llevamos a cabo otra prueba con un sistema prometedor: el vehículo submarino no tripulado ‘Poseidón’”, ha señalado. “Por primera vez, tuvimos éxito no solo a la hora de lanzarlo desde un submarino usando su propulsor, sino también a la hora de activar su reserva nuclear, que alimentó al vehículo durante un cierto periodo de tiempo”, ha agregado, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

La existencia del “Poseidón” fue anunciada por el propio Putin en marzo de 2018 y es un proyectil de unos 24 metros de largos con capacidad para portar una cabeza nuclear y operar en parte como un dron sumbarino. Si bien en algunos medios ha sido descrito como el “Arma del Apocalipsis”, diversos expertos han argumentado que se puede lograr el mismo efecto con un misil intercontinental como los que están en funcionamiento desde la década de 1960.

Por contra, el presidente ha asegurado que “el ‘Poseidón’, entre cuyas capacidades podría ser envenenar con radiación amplias zonas de agua, mejora de forma significativa al ‘Sarmat’ -un misil balístico intercontinental súper pesado conocido como ‘Satán II’- en términos de poderío”. “De hecho, la velocidad y profundidad de viaje de este aparato submarino no tripulado no tienen igual en el mundo”, ha sostenido.

“Es poco probable que (un arma similar) sea desarrollada próximamente. No hay métodos de interceptación”, ha destacado Putin, quien ha hecho hincapié en que la prueba supone “un gran éxito”. “Al margen de todas las ventajas que mencioné sobre el ‘Burevestnik’, también es extremadamente pequeño. Es 100 veces más pequeño que un reactor de un submarino nuclear”, ha detallado.

“Sin embargo, el poderío del ‘Poseidón’ excede de forma significativa nuestro misil intercontinental más avanzado, el ‘Sarmat’. No hay nada comparable en ningún otro lugar”, ha reiterado el presidente de Rusia, quien durante el fin de semana confirmó una prueba exitosa con el “Burevestnik”, capacitado para recorrer una distancia mínima de 14.000 kilómetros y que describió como “un producto único, diferente a todo lo demás en el mundo”.

En respuesta a dicha prueba, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó estas acciones y resaltó que su homólogo ruso debería trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022, en lugar de proceder a este tipo de maniobras. “Deberían lograr el fin de la guerra, una guerra que debió haber durado una semana y que ahora está cerca de entrar en un cuarto año. Eso es lo que debería hacer, en lugar de pruebas con misiles”, zanjó.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo que la reacción de Trump “supone el punto de vista del jefe del Estado estadounidense, lo que es importante”, si bien insistió en que “Rusia trabaja de forma consistente para garantizar su propia seguridad”. “Garantizar la seguridad de nuestro país es un asunto vital, especialmente ante la actitud belicista que vemos principalmente entre los europeos”, explicó, en medio de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022.

Más sobre:RusiaPutinsupertorpedoPoseidónTrumpEE.UU.Guerra en UcraniaMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los desvíos de tránsito que operarán en el centro este domingo 2 de noviembre por 3° versión de la Corrida Gana Santiago

Solo María Luisa Cordero votó a favor: diputados desechan cuestión previa y discuten fondo de AC contra juez Ulloa

Colegio de Abogados acoge amparo de Providel y reprocha actuar de fiscales Armendáriz y Jacir

PDI desarticula banda de falsos técnicos dedicada al robo de cables en Concepción

Detienen a 15 estudiantes del INBA por desórdenes y lanzar bombas molotov a Carabineros

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

4.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

5.
Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Swansea City vs. Manchester City

Dónde y a qué hora ver a Swansea City vs. Manchester City

Los desvíos de tránsito que operarán en el centro este domingo 2 de noviembre por 3° versión de la Corrida Gana Santiago
Chile

Los desvíos de tránsito que operarán en el centro este domingo 2 de noviembre por 3° versión de la Corrida Gana Santiago

Solo María Luisa Cordero votó a favor: diputados desechan cuestión previa y discuten fondo de AC contra juez Ulloa

Colegio de Abogados acoge amparo de Providel y reprocha actuar de fiscales Armendáriz y Jacir

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión
Negocios

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión

Productores prevén un nuevo récord de exportaciones de cerezas en la temporada 2025-2026

Gaston Bottazzini sería destituido como CEO del holding español el Corte Inglés

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra
Tendencias

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Las primeras palabras de Robinho desde la cárcel tras haber sido condenado por violación

Campeón en la cancha: las gestiones a todo nivel para evitar que Coquimbo Unido se consagre sin jugar

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

De Edgar Allan Poe a Bram Stoker: cómo narrar el terror animal según autores clásicos
Cultura y entretención

De Edgar Allan Poe a Bram Stoker: cómo narrar el terror animal según autores clásicos

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo “Poseidón”, con capacidad para portar cabezas nucleares
Mundo

Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo “Poseidón”, con capacidad para portar cabezas nucleares

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas

Países Bajos vota en legislativas anticipadas con la extrema derecha como favorita

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo
Paula

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80