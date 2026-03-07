SUSCRÍBETE
    Mundo

    Putin insta a poner fin a las hostilidades en Medio Oriente en una llamada con el presidente iraní

    El mandatario ruso además ofreció sus condolencias por el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, así como por el resto de fallecidos que ha dejado en dicho país la operación Furia Épica, lanzada por Estados Unidos e Israel.

    Por 
    Lya Rosen
    El presidente ruso Vladimir Putin y su par iraní Masoud Pezeshkian.

    El presidente ruso, Vladimir Putin, enfatizó la necesidad de un cese inmediato de las hostilidades en el Medio Oriente durante una llamada telefónica que sostuvo este viernes con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en el marco de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

    “Vladimir Putin reafirmó la postura de principios de Rusia a favor del cese inmediato de las hostilidades, el rechazo al uso de la fuerza como método para resolver cualquier problema relacionado con Irán o que surja en Oriente Medio, y un rápido retorno a la vía diplomática”, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado difundido en redes sociales.

    Durante la llamada, Putin además ofreció sus condolencias por el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, así como por el resto de los fallecidos de la cúpula militar y política, junto con las “numerosas” víctimas civiles que ha dejado la operación Furia Épica en dicho país.

    El Kremlin señaló que el mandatario ruso también le dio a conocer a su homólogo iraní que mantiene “contacto constante” con los líderes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), después de que varios de ellos fueran atacados en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán.

    Pezeshkian, por su parte, agradeció a Putin su “solidaridad” con el pueblo iraní en defensa de la soberanía e independencia del país, y le proporcionó información sobre los últimos acontecimientos del conflicto.

    De la misma forma, los dos presidentes acordaron mantener una comunicación estrecha a través de diversos canales, según consignó la radiodifusión estatal de la República Islámica de Irán (IRIB).

    El jueves, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró a NBC News que Rusia y China apoyan a Irán “políticamente y en otros ámbitos”, y añadió que la cooperación militar entre Moscú y Teherán “no es un secreto”, aunque no dio más detalles.

