Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha promulgado este lunes un decreto en el que ordena el reclutamiento de 135.000 personas para que realicen este otoño el servicio militar, si bien las autoridades rusas han matizado que estas personas no participarán en el despliegue en suelo ucraniano.

La medida, que replica otras similares adoptadas de forma recurrente dos veces al año, afecta a personas de entre 18 y 35 años que no sean ya reservistas. En esta ocasión, corresponde al periodo que va entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, según la nota oficial.

Uno de los responsables de la oficina de movilización del Estado Mayor de las Fuerzas Armada, Vladimir Tsimlianski, ya había adelantado la semana pasada este nuevo reclutamiento masivo, incidiendo en que no guarda relación alguna con la “operación militar especial”, el eufemismo con el que el Gobierno ruso se refiere a la ofensiva sobre Ucrania.

En este sentido, subrayó que los reclutas, que comenzarán a recibir citaciones tanto electrónicas como postales, estarán desplegados sólo en Rusia, informa la agencia de noticias Interfax.

Putin también ha descartado acometer una campaña de movilización a gran escala como la emprendida en 2022 para responder a las necesidades militares tras la invasión de Ucrania, pese a que las cifras dadas por las autoridades ucranianas hablan ya de más de un millón de bajas rusas entre muertos y heridos.