    Putin se reunirá hoy con el enviado especial de Estados Unidos para abordar la propuesta de Trump para Ucrania

    El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, declinó pronunciarse sobre si habrá un comunicado conjunto tras el encuentro.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunirá este martes con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, para abordar la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 a raíz de la orden de invasión firmada por el inquilino del Kremlin.

    El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, confirmó el lunes que el encuentro tendrá lugar durante la jornada de hoy, al tiempo que adelantó que Putin mantendría “varias reuniones a puerta cerrada en el marco de los preparativos para los contactos ruso-estadounidenses” de esta jornada.

    Asimismo, declinó pronunciarse sobre si habrá un comunicado conjunto tras el encuentro y ha rechazado pronunciarse sobre los puntos del plan de Trump o discutirlo ante los medios. En este sentido, reiteró que Moscú busca abordar este asunto por canales diplomáticos y no ante la prensa, según la agencia rusa de noticias TASS.

    Si bien Washington ha anunciado avances en las conversaciones con Ucrania, éstas aún hacen frente a los mismos obstáculos que en rondas anteriores: el futuro de las regiones ucranianas bajo control ruso, el futuro de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la posible integración de Kiev en la OTAN.

