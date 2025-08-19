Qatar pide a Israel una respuesta “rápida” a la propuesta de alto el fuego para Gaza aceptada por Hamas

Imagen entregada por las Fuerzas de Defensa de Israel el 6 de mayo de 2025 de tropas israelíes operando en el sur de la Franja de Gaza. Foto: Xinhua

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar ha instado este martes al gobierno israelí a dar una respuesta “rápida y positiva” a la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza, que ya ha sido aceptada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mayed al Ansari, ha explicado en una conferencia de prensa celebrada en Doha que por el momento no han sido informados de plazos específicos, si bien ha asegurado que las autoridades israelíes ya se encuentran analizando la respuesta dada por parte de Hamas.

Al Ansari ha indicado además que la propuesta sobre la mesa es casi idéntica a una anterior presentada por el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y aceptada por Israel. Asimismo, ha informado de que el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, está en contacto con la parte estadounidense.

“Es lo mejor que se puede ofrecer en este momento y la mejor opción posible para detener el derramamiento de sangre del pueblo palestino ante la escalada israelí”, ha subrayado, agregando que si las partes no llegan a un acuerdo se puede producir “una catástrofe humanitaria aún más grave” en el enclave palestino.

Palestinos en el centro de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH) en Netzarim buscan recibir alimentos. Foto: MSF MSF

Según adelantaron los medios israelíes, la propuesta incluye un alto el fuego de 60 días, un aumento del flujo de la ayuda humanitaria, así como la liberación de 10 rehenes vivos a cambio de 150 presos palestinos. El acuerdo también implicaría la entrega por parte de Hamas de los cuerpos de rehenes que ya han fallecido.

De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, la milicia islamista habría cedido en dos puntos conflictivos que hicieron descarrilar las conversaciones en Doha el mes pasado, entre ellas la liberación de prisioneros condenados a cadena perpetua y el tamaño de la zona de amortiguación a lo largo de la frontera.

El gobierno israelí insistió el domingo en que Hamas debe liberar inmediatamente a todos los secuestrados, vivos o muertos, que tienen en su poder las milicias palestinas y exigió su desarme inmediato, así como la desmilitarización de la Franja, el control israelí del perímetro del enclave y la instauración de un gobierno ajeno a Hamas y a la Autoridad Palestina que “conviva en paz con Israel”.