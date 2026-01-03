Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro y “primera combatiente” del régimen venezolano

“Aquí está Cilia, otra vez, siempre juntos. El eslogan de Cilia es: ‘juntos todo es posible”.

De esta manera, el 9 de diciembre del 2023 daba la bienvenida al primer capítulo de su podcast, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A su lado y como la otra conductora estaba “Cilita, como el llama a su esposa, Cilia Adela Flores (69), la abogada que por más de tres décadas lo ha acompañado y cuyo rol de primera dama no ha pasado desapercibido, incluso en la caída del político venezolano.

Sin ir más lejos, la madrugada de este sábado el matrimonio se encontraba junto cuando las fuerzas militares de Estados Unidos los detuvieron y llevaron rumbo a Nueva York, tras realizar una operación en territorio venezolano.

En EE.UU. según reportó la fiscal general, Pamela Bondi, “Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido imputado por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

Si bien el nombre y rol de Maduro siempre ha sido conocido, el de su esposa, la abogada y experimentada política, a pesar de estar más desapercibido, igualmente ha sabido ocupar su lugar en la historia más reciente de Venezuela.

La abogada tras Chávez y Maduro

A pesar de nacer en el estado de Tinaquillo, en el estado de Cojedes, al centro de Venezuela, Cilia Flores creció al oeste de Caracas, la capital de ese país. La ahora mujer de 69 años, quien lleva el nombre y apellido de su madre, comenzó a forjar su carrera profesional en la Universidad Santa María de Caracas, desde donde se graduó como abogada especialista en derecho penal y laboral.

Ese título, le permitió ganar notoriedad pública, cuando tras el intento de golpe de Estado en 1992, la abogada militante desde muy joven de partidos de izquierda, formaba parte del equipo jurídico que se encargó la defensa de los militares rebeldes, entre los que se encontraba el luego presidente Hugo Chávez.

Por aquel entonces, Maduro, era dirigente sindical y cercano a Chávez, formando parte del grupo de seguridad del exmandatario. Esos roles, llevaron al ahora removido presidente y la abogada a conocerse, después de que ambos tuvieran matrimonios previos.

Venezuela's President Nicolas Maduro gestures to supporters beside his wife Cilia Flores after he was sworn in for a third six-year term, in Caracas, Venezuela January 10, 2025. REUTERS/Maxwell Briceno Maxwell Briceno

A pesar de no tener hijos en común , de la relación de Flores con Walter Gavidia, nacieron tres hijos: Walter, Yosser y Yoswal. Mientras que Maduro, por su parte, también tenía un hijo, Nicolás Maduro Guerra.

Según recoge CNN, en uno de los capítulos de “Maduro Podcast” la pareja recordó cómo se conocieron. “En esa travesía por la liberación de Chávez andábamos en actividades en la calle. Yo siempre recuerdo de una asamblea en Catia y cuando un muchacho pide la palabra, habló y me quedé mirando. Dije ‘qué inteligente’”, dijo Cilia sobre su esposo, quien en redes sociales se define como “chavista” e incluso anteriormente se describía como “hija de Chávez”.

Pese a que su relación comenzó en los 90′, no fue hasta el 2013 que la pareja finalmente consolidó su relación contrayendo matrimonio, siendo casados por Jorge Rodríguez, uno de los políticos más influyentes y cercanos al régimen de Maduro.

Desde entonces, a Cilia Flores también se le ha visto acompañando a Maduro en todas las actividades oficiales, incluso en las campañas presidenciales, la última el 2024.

Un “animal político”

Pero Cilia no saltó a la política, precisamente, por su cercanía con Maduro ni con Chávez, pero sí al alero de este último. La abogada, quien es descrita por su propio esposo como una mujer que “tiene un carácter, candela pura”, comenzó su carrera política en 1997 tras sumarse al Movimiento V República (MVR) que apoyaba la candidatura de Chávez en las que triunfó el 2000.

En esa misma elección, Flores fue electa como diputada por el estado en el que nació en la Asamblea Nacional . Cinco años después, fue reelecta. En ese segundo periodo, fue la primera mujer en presidir en el Congreso de Venezuela.

REUTERS/Maxwell Briceno Maxwell Briceno

El 2009, “Cilita” fue elegida como la segunda vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) e ingresó al gobierno de Chávez como procuradora general de la nación el 2012, tras dejar el parlamento.

Un año después, luego de Maduro ganara las elecciones, Flores pasó a ser la primera dama, aunque dicho nombre nunca le gustó al régimen, dado el carácter de “alcurnia” que significaba, por lo siempre fue nombrada como la “primera combatiente” .

Pese a acompañar a su esposo en el poder, Cilia Flores no se alejó de la política. Desde 2017 al 2020 fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente volvió a ser diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Estos roles, la han llevado a ser descrita por medios como El Mundo de España como " un animal político, la jefa del ala civil del Partido Socialista Unido de Venezuela(PSUV) , el contrapunto a los militares de Diosdado Cabello. Sin ella, Maduro no hubiera llegado a lo más alto. No es casual su presencia en todas las reuniones con el alto mando político y militar, también en los viajes de sus aliados a Caracas. Cilia siempre habla y sus palabras son de peso".

Venezuela's President Nicolas Maduro, accompanied by his wife Cilia Flores, arrives at the Supreme Court of Justice, in Caracas, Venezuela, August 2, 2024. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria Leonardo Fernandez Viloria

CNN en Español también la describe como una “eminencia gris” tras el poder de Maduro, calificando su participación en el régimen desde los albores, dado que habría tenido un fundamental en el liderazgo de su esposo tanto al interior del partido de Chávez como en el propio país.

Carmen Arteaga, doctora en ciencia política y académica de la Universidad Simón Bolívar, afirmó en CNN que Flores " tiene todo un trabajo político . Cuando llega a primera dama, pasa a un segundo plano. Pero para muchos, es el poder detrás del trono o una asesora de primera línea”.

“Efectivamente, Cilia sigue siendo muy importante, fundamental. Mientras la gran virtud de Maduro es hacerse el tonto, la gran virtud de Cilia es hacerse la modosita y la que le ríe las gracias al marido, bien distinto a lo que es en realidad. Cilia es una mujer inteligente, sabe ejercer el poder y disfruta ejerciéndolo”, afirmó la consultora y especialista en ciberpolítica, Carmen Fernández en El Mundo.