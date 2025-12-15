SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo

    El Índice de Conflictos 2025 elaborado por ACLED analiza la intensidad de los conflictos en 50 países con base en la mortalidad, el peligro que implican, su difusión geográfica y la fragmentación de los grupos armados.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Policía militar durante un operativo en una favela de Río de Janeiro. Foto: Archivo FAUSTO MAIA / ZUMA PRESS / CONTA

    México, Ecuador, Brasil y Haití se encuentran entre los 10 más peligrosos del mundo en 2025, de acuerdo con el índice sobre conflictos publicado por la organización no gubernamental Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED).

    Tomando en cuenta indicadores como la mortalidad, peligro para los civiles, difusión geográfica de los conflictos y cantidad de grupos armados, el listado analiza 50 países.

    Aunque el 40% de los eventos de conflicto en el mundo fueron aportados por Palestina y Ucrania, las guerras en Myanmar y Sudán continuaron en niveles altos. El país más peligroso en el último año fue Palestina, seguido de Myanmar y Siria. Después se ubican México, Nigeria, Ecuador, Brasil, Haití, Sudán y Pakistán.

    En Latinoamérica, la violencia estuvo asociada con las operaciones de grupos narcotraficantes en México y Ecuador, así como la disputa territorial de las pandillas en Brasil y Haití.

    El listado ubica a México en el puesto cuatro, el mismo que tenía en 2024 y solamente debajo de Palestina, Myanmar y Siria, lugares aquejados por guerras durante los años recientes.

    Violencia en Haití. Foto: Europa Press/Archivo

    Ecuador está en el sexto lugar del indicador de ACLED para 2025. Para el país sudamericano, esto representa un ascenso de 36 posiciones en comparación con 2024, luego de que este año tuvo un importante incremento en sus niveles de violencia debido a los enfrentamientos entre grupos delictivos locales.

    Brasil y Haití, por su parte, ocupan los puestos siete y ocho del ranking, una situación derivada de la operación de pandillas que se disputan el control de territorios y, en el caso de Haití, se aprovechan de la constante inestabilidad política en la nación.

    Según el informe ACLED, el aumento de la violencia es común en toda América Latina. Esta tendencia tiene variaciones por país y en México, Ecuador, Brasil y Haití ha mostrado sus peores rostros a lo largo de 2025, agrega.

    Michoacán, en México, es epicentro de la violencia ligada al narcotráfico. Foto: Archivo

    En 2025, la ACLED registra que 469 grupos armados no estatales, incluidos insurgentes, milicias, pandillas y carteles transnacionales, han desplegado drones en ataques al menos una vez en los últimos cinco años, y 58 de ellos lo hicieron por primera vez este año.

    Esta cifra ha aumentado exponencialmente desde 2020, lo que refleja los cambios en la guerra contemporánea: los grupos armados no estatales pueden acceder a tecnología previamente reservada a los Estados o bien adaptarse y utilizar recursos mínimos para ampliar sus arsenales. Esto se ha observado en la reutilización de drones comerciales de fácil acceso como armas.

    Grupos armados no estatales han operado drones en al menos 17 países durante 2025, incluidos Myanmar, México, Colombia y Siria, lo que indica una creciente “democratización” de la guerra con drones.

    Imagen del 6 de noviembre de 2025 de palestinos vistos después de regresar al área destruida de Sheikh Radwan, en el norte de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

    Según el informe, los conflictos se caracterizan ahora por una menor moderación y una creciente violencia contra la población civil. Los actores armados de todo el mundo están más dispuestos a usar la fuerza e ignoran abiertamente las consecuencias. ACLED registró más de 185.000 eventos violentos en todo el mundo en 2025. Esta cifra coincide con la del año pasado, pero casi duplica la registrada en 2021.

    El mayor aumento de la violencia del año se sintió en Europa, donde la guerra ruso-ucraniana alcanzó sus niveles más altos desde la invasión a gran escala de 2022, indicó el reporte. Los conflictos persistieron en Medio Oriente, donde una serie de frágiles ceses del fuego en Líbano y Gaza, así como el fin de la guerra civil en Siria, contribuyeron, no obstante, a una disminución del 48% de la violencia en toda la región. La disminución de las campañas aéreas de Israel y Turquía en Líbano e Irak, respectivamente, también provocó una caída del 17% de la guerra aérea a nivel mundial en comparación con 2024.

    En el caso de México, la organización atribuye el incremento de los hechos violentos a factores como la guerra interna que comenzó en el Cartel de Sinaloa tras el arresto en Estados Unidos en julio de 2024 de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de sus líderes históricos. Allí dijo que fue llevado con engaños de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

    Pandilleros armados caminan por las calles cerca del palacio presidencial en Puerto Príncipe, Haití, el 23 de abril de 2024. Foto: Archivo Ralph Tedy Erol

    “Este conflicto ha reconfigurado las dinámicas criminales a lo largo de múltiples estados, dado el alcance nacional del grupo, y esta reorganización probablemente seguirá alimentando la violencia en nuevas áreas durante el próximo año”, dice ACLED sobre el caso.

    CNN reportó en agosto que el número de homicidios en Sinaloa subió 400% en el año que había transcurrido desde la captura de Zambada. Esta cifra contrasta con los mensajes del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que continuamente destacan la baja en las estadísticas de homicidio a escala nacional.

    En Ecuador, la organización advierte que los niveles de violencia se encaminan a niveles récord en 2025. Dice que la tasa de homicidios podría ser la más alta de América Latina por tercer año consecutivo y que los hechos violentos generados por pandillas han causado la muerte de más de 3.600 personas.

    De acuerdo con ACLED, esto se explica por al menos tres factores: 1) la pelea entre los grupos delictivos de Los Lobos y Los Choneros; 2) la fragmentación de bandas por el arresto, la muerte o el exilio de sus líderes; 3) la “creciente relevancia” del país en el tráfico de drogas regional y transnacional.

    “Mientras la producción de cocaína sigue aumentando, Ecuador se convierte en un punto estratégico, con las pandillas ecuatorianas expandiendo sus redes a lo largo de la región y más allá”, dice la organización.

    Mientras tanto, en Haití, estas agrupaciones se aprovechan de la inestabilidad política que enfrenta el país desde 2021, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, para ganar más terreno y poder.

    De acuerdo con ACLED, la actividad de las pandillas de Haití se concentra en Puerto Príncipe, la capital, pero ha ido extendiéndose a otras zonas.

    Frente a esta situación, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este año crear una nueva fuerza multinacional, conformada por más de 5.000 elementos, con el objetivo de suprimir a estas agrupaciones.

    Brasil padece una realidad similar a la de Haití, guardando las proporciones, con pandillas disputando el control en ciudades como Río de Janeiro, donde una megaoperación policial ejecutada contra el Comando Vermelho, una de las principales estructuras criminales, dejó 121 muertos.

