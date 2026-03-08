Reportan explosión e incendio en depósitos de combustible del aeropuerto internacional de Kuwait tras ataque con drones iraníes

Un ataque con drones iraníes tipo Shahed impactó depósitos de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait durante la madrugada de este domingo (hora local), según informó oficialmente el Ejército de dicha nación, generando un incendio de gran magnitud en instalaciones estratégicas del terminal aéreo.

A través de un comunicado, las Fuerzas Armadas kuwaitíes señalaron que respondieron a una ola de drones hostiles que ingresaron al espacio aéreo del país, en lo que describieron como una operación dirigida contra infraestructura crítica.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades militares, varios de los drones lograron alcanzar los estanques de almacenamiento de combustible del aeropuerto, provocando una explosión seguida de un intenso incendio, cuyas primeras imágenes difundidas muestran grandes columnas de fuego y humo elevándose desde el sector afectado.

El ejército indicó que el impacto constituye “un ataque directo contra infraestructura vital”, aunque por el momento no se han entregado detalles oficiales sobre el nivel de daños ni sobre eventuales víctimas o personas lesionadas.

Las autoridades locales iniciaron evaluaciones en el área afectada mientras equipos de emergencia trabajan para controlar la situación en el principal terminal aéreo del país.

Multiple fuel tanks are reported to be burning at Kuwait International Airport, with thick black smoke seen pouring into the sky, following an attack using drones and/or ballistic missiles by Iran. pic.twitter.com/dwe2EBQeng — OSINTdefender (@sentdefender) March 8, 2026

Escalada militar en la región

El incidente ocurre en medio de una creciente escalada de tensión en Medio Oriente, que se intensificó luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran el 28 de febrero una ofensiva militar de gran escala contra Irán.

Según reportes difundidos desde la región, más de mil personas murieron durante esos ataques, entre ellas el líder supremo iraní, Ayatolá Alí Jamenei, además de altos mandos militares y más de 150 estudiantes, en uno de los episodios más graves del conflicto reciente.

En respuesta, Irán ha ejecutado una serie de ataques con misiles y drones contra objetivos vinculados a Estados Unidos e Israel, incluyendo bases militares estadounidenses, instalaciones diplomáticas y varias ciudades israelíes, ampliando el alcance de las hostilidades a distintos puntos del Medio Oriente.

Hasta ahora, las autoridades kuwaitíes no han anunciado medidas adicionales de seguridad ni eventuales cierres del aeropuerto, aunque la situación continúa en desarrollo mientras se evalúan los daños provocados por el ataque.