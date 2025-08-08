Reportan tirador activo en Universidad de Emory en Atlanta: recinto realizó llamado a “correr, esconderse, luchar”

Un intenso operativo se vive esta tarde en la Universidad de Emory en su sede en Atlanta, Estados Unidos.

La casa de estudios reportó la presencia de un tirador activo, lo que generó un amplio operativo policial para intentar reducir al sujeto.

A través de un mensaje en redes sociales, la universidad alertó de la situación, y envió un mensaje a quienes se encuentren en el lugar. “Corra, escóndase, pelee, evite la zona”, se lee en el posteo.