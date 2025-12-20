Rubio afirma que régimen de Maduro es “intolerable para EE.UU.” y Washington suma sanciones a círculo del gobernante venezolano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este viernes que el gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, es “intolerable”, mientras la administración Trump anunció nuevas sanciones contra familiares del líder venezolano.

Esto en el marco de la serie de ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y la creciente presión económica ejercida por Washington contra Caracas, en su guerra contra el narcotráfico, apuntando al mismo Maduro como líder del Cartel de los Soles.

Una situación que durante esta jornada Rubio reafirmó: “Está claro que el statu quo actual con el actual régimen venezolano es intolerable para Estados Unidos”.

Una declaración que, como consigna CNN, realizó luego que se le consultara por los comentarios del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Susan Wiles, de que Trump “quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se rinda”.

“Our interest in Venezuela and in the region is the national interest of the United States, and in Venezuela we have an illegitimate regime that not only does not cooperate with the United States but openly cooperates with narco-terrorists and others who threaten the national… pic.twitter.com/Px5IgwrP2S — Department of State (@StateDept) December 19, 2025

“El statu quo en el que operan y colaboran con organizaciones terroristas en contra del interés nacional de Estados Unidos; no solo colaboran, sino que se asocian y participan en actividades que amenazan los intereses nacionales de Estados Unidos”, dijo Rubio ante la prensa, para agregar afirmando que “nuestro objetivo es cambiar esa dinámica y por eso el presidente está haciendo lo que hace”.

“Nadie puede argumentar que la criminalidad transnacional y el terrorismo en nuestro hemisferio no son una amenaza para el interés nacional de Estados Unidos”, añadió.

“Nos reservamos el derecho y tenemos el derecho de utilizar todos los elementos del poder nacional para defender el interés nacional de Estados Unidos”, finalizó Rubio.

Nuevas sanciones

Durante esta jornada EE.UU., además, amplió las sanciones contra el círculo cercano de Maduro, por segunda semana consecutiva, aunque al mismo tiempo emitió una licencia que permite algunas transacciones con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El Departamento del Tesoro argumentó que su campaña de tácticas financieras punitivas y ataques militares controvertidos y letales tiene como objetivo detener el narcotráfico, no necesariamente derrocar al régimen de Caracas.

En esta ocasión, su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a la familia directa de Carlos Erik Malpica Flores, el tesorero nacional y vicepresidente de PDVSA, que fue sancionado la semana pasada. Entre ellos su madre, Eloisa Flores de Malpica, que es hermana de la esposa de Maduro, Cilia Flores.

Maduro and his cronies have destroyed Venezuela’s economy and continue to threaten our region’s stability. Today, the U.S. is sanctioning 7 relatives of individuals tied to Maduro’s corrupt network. We will continue to hold his cronies accountable who destabilize our region. — Tommy Pigott (@StateDeputySpox) December 20, 2025

Las autoridades estadounidenses también sancionaron a Roberto y Vicente Luis Carretero Napolitano, “familiares directos” de Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño que ya fue objeto de esta medida por supuestamente haber participado en “lucrativos” contratos con el ejecutivo venezolano.

“Maduro y sus compinches han devastado la economía venezolana y siguen amenazando la estabilidad de nuestra región”, declaró el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

“La administración Trump se compromete a desmantelar la red de individuos que apoyan a Maduro y su régimen”, sentenció.